Quattrocento eventi, tanti concerti, fuochi d’artificio: il 5 luglio per il 14° anno la costa e i borghi della Romagna festeggiano il Capodanno dell’estate: De Gregori, Mahmood e Stadio tra gli ospiti. Per il lungo week end che inizierà ufficialmente oggi (venerdì 5 luglio) sono in programma più di 400 eventi tra concerti e spettacoli con le performance di grandi nomi italiani e internazionali.

Ogni edizione La Notte rosa si contraddistingue per una nuova immagine coordinata, particolarmente significativa quella di quest’anno (a cura di Expansion Group) con lo slogan “Pink R-evolution”.

A mezzanotte, tra il 5 e il 6 luglio, in contemporanea su tutta la riviera il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio che riempiranno di forme e colori il cielo estivo e che potrà essere ammirato anche dai borghi dell’entroterra romagnolo e marchigiano

Tutti i Programmi della Notte Rosa 2019

La Notte Rosa a Comacchio

La Notte Rosa a Ravenna

La Notte Rosa a Cervia e Milano Marittima

La Notte Rosa a Cesenatico

La Notte Rosa a Savignano e San Mauro

La Notte Rosa a Bellaria

La Notte Rosa a Rimini

La Notte Rosa a Riccione e Misano

La Notte Rosa a Cattolica

La Notte Rosa a Pesaro e Tavullia