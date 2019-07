Notte Rosa 2019 a Bellaria: tutto il Programma

Quattrocento eventi, tanti concerti, fuochi d’artificio: il 5 luglio per il 14° anno la costa e i borghi della Romagna festeggiano il Capodanno dell’estate: De Gregori, Mahmood e Stadio tra gli ospiti. Per il lungo week end che inizierà ufficialmente il venerdì 5 luglio sono in programma più di 400 eventi tra concerti e spettacoli con le performance di grandi nomi italiani e internazionali.

NOTTE ROSA A BELLARIA

INDICE (seleziona la data):

• VENERDI' 5 LUGLIO

• SABATO 6 LUGLIO

• DOMENICA 7 LUGLIO

BELLARIA IGEA MARINA

Bellaria Igea Marina, dalle 21.15

LA NOTTE ROSA DEI BAMBINI

Bellaria Igea Marina diventa un grande parco giochi sottot le stelle per un pazzo divertimento assicurato! Ogni angolo della città si colora con artisti di strada, trampoli, percussioni, parate, teatro, musica, burattini e corsi per i più piccoli per diventare pompiere per un giorno. LA SALINA... IN ROSA: Un’escursione adatta a tutti, per tingere di rosa le emozioni nella magica atmosfera della Salina.

Concerto in salina – RABALÀ CERAMIC percussioni a ceramica

Isola dei Platani, dalle 10.00 alle 23.00

BELLARIA NOTTE ROSA STREET MARKET

A cura di Ass. Isola dei Platani centro commerciale naturale.

Info: 338 8967443, Facebook Isola dei Platani

Piazzale Kennedy, ore 20.30

POMPIEROPOLI - DIVENTA POMPIERE PER UN GIORNO!

Campo base e addestramento per bambini.

A cura di Comando Provinciale e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Rimini.

Torre Saracena, Via Torre 75, ore 21.15

BILLY BOLLA E LEMAT IN “THE BUBBLES ROCK SHOW”

Bolle di sapone e rock.Un giorno Il Maestro LeMat entrò in palazzo tutto bianco e trovò Billy Bolla davanti ad una bolla sospesa nell’aria. Quel giorno Billy Bolla e il Maestro LeMat iniziarono il loro viaggio.

Isola dei Platani, Viale P. Guidi, Bellaria, dalle 21.15

CIRCA TEATRO IN “STRAMPONAUTI”

Trampoli e percussioni

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna arrivano a Bellaria gli Stramponauti. Buffi, grotteschi e profondamente sciocchi, eccoli calpestare il suolo romagnolo con cura e discrezione.

Tra polvere lunare, stelle e comete, ecco che proveranno ad esaudire i vostri sogni.

Piazza Marcianò, Bellaria, ore 21.15

VLADIMIRO STRINATI IN “NONNA E VOLPE”

Teatro di figura

Nonna è intenta a doversi destreggiare tra gli scherzi e i dispetti di una volpe birichina pronta a mettere scompiglio nella sua vita abitudinaria e tranquilla. Un susseguirsi di gag tra due personaggi diversi con un unico scopo, divertire.

Via Ovidio, Igea Marina, dalle 21.15

BARACCA DEI BUFFONI IN “FRATELLI CAVALLO”

Animazione itinerante

Perchè il clown bianco continua a lottare tutte le sere con l’augusto? Per suonare il suo violino? Recitare la sua poesia? Cantare? La risposta che ci siamo dati è: per donare se stesso e per donare poesia al pubblico.

Via Ennio, Igea Marina, dalle 21.15

TEATRO MORO IN “AIRSHIP PIRATE”

Animazione itinerante

Problemi meccanici e benzina scadente non fermeranno Yuri Dimitri Foma, imperterrito avventuriero che sta cercando di tornare in Latakia, e ci riuscirà!

Piazzale Santa Margherita, Igea Marina, ore 21.45

COMPAGNIA PUPI DI STAC IN “IL GIARDINO DEL RE”

Narrazione musicale e pupazzi

Nel giardino del Re si narrano e musicano storie, alcune buffe e popolari, altre d’amore dove i prepotenti saranno sconfitti e sbeffeggiati.

Piazzale Perugia, Bellaria, ore 21.45

COMBRICCOLA DEI LILLIPUZIANI IN “CASINO ROYAL”

Giocoleria.

Bizzarri e sfrontati personaggi portano in scena un esilarante spettacolo di clownerie e giocoleria dove l’imprevisto diventa occasione per intrattenere e stupire grandi e piccini.

Beky Bay, Via Alfonso Pinzon 227, Igea Marina dalle 23.30 alle 00.30

CONCERTO MAHMOOD

BELLARIA IGEA MARINA

Piazzale Capitaneria di Porto, Igea Marina, ore 22.00

CONCERTO DEGLI STADIO

Quest’estate gli Stadio tornano in Tour, riproponendo uno dei loro spettacoli più riusciti e amati dal loro pubblico, uno spettacolo antologico che celebra, dopo 26 anni, il primo disco Live della Band, Disco D’Oro quell’anno e tutt’oggi il loro disco più venduto: “STADIO MOBILE LIVE”. All’organico verrà aggiunta una sezione di fiati completa (tromba, trombone e sax) che restituirà alla band le caratteristiche sonorità funky-pop, reinterpretando le migliori canzoni di ieri e di oggi. E allora… stabiliamo un contatto!!!

BELLARIA IGEA MARINA

Isola dei Platani, dalle 10.00 alle 23.00

BELLARIA NOTTE ROSA STREET MARKET

A cura di Ass. Isola dei Platani centro commerciale naturale.

Info: 338 8967443, Facebook Isola dei Platani

Altri Programmi della Notte Rosa 2019:

La Notte Rosa a Comacchio

La Notte Rosa a Ravenna

La Notte Rosa a Cervia e Milano Marittima

La Notte Rosa a Cesenatico

La Notte Rosa a Savignano e San Mauro

La Notte Rosa a Rimini

La Notte Rosa a Riccione e Misano

La Notte Rosa a Cattolica

La Notte Rosa a Pesaro e Tavullia