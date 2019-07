Notte Rosa 2019 a Cervia e Milano Marittima: tutto il Programma

Quattrocento eventi, tanti concerti, fuochi d’artificio: il 5 luglio per il 14° anno la costa e i borghi della Romagna festeggiano il Capodanno dell’estate: De Gregori, Mahmood e Stadio tra gli ospiti. Per il lungo week end che inizierà ufficialmente il venerdì 5 luglio sono in programma più di 400 eventi tra concerti e spettacoli con le performance di grandi nomi italiani e internazionali.

NOTTE ROSA A CERVIA E MILANO MARITTIMA

• VENERDI' 5 LUGLIO

• SABATO 6 LUGLIO

Cervia, Milano Marittima, Pinarella, Tagliata

Spiaggia, fino alle 3.00

BEACH PARTY

La spiaggia si anima per una nottata unica. Apertura straordinaria serale degli stabilimenti balneari con feste ed eventi.

Info: Ufficio IAT 0544 974400/72424

MILANO MARITTIMA

Casa delle Farfalle & Co., ore 19.00

FARFALLE IN ROSA FORMICHE IN NERO

Apertura prolungata e suggestiva visita guidata al crepuscolo nella serra delle farfalle tropicali e alla casa degli insetti.

La visita guidata è compresa nel prezzo di ingresso alle strutture.

Info: 0544 995671

Vialetto degli Artisti, I Traversa,

dalle 19.30 alle 24.00

VIALETTO DEGLI ARTISTI

Un’onda Rosa, di passione, fantasia e creatività. Esposizioni d’arte e design, manufatti di artigianato contemporaneo, mostre di fotografia e illustrazione grafica.

Info: Associazione Rete Creativa 370 3292428

Papeete Beach, III Traversa, ore 23.30

SPETTACOLO PIROTECNICO

Info: 0544 991208

CERVIA

Parco Cerviavventura, dalle 14.00 alle 19.30

CERVIAVVENTURA SPECIALE IN ROSA

Sconto del 50% sul biglietto a fascia intera della durata di 2 ore e 30, a tutti coloro che si presenteranno vestiti di rosa.

Ultimo accesso ore 17.00

Info: 0544 995671

Centro visite Salina di Cervia, ore 19.30

SALINA IN ROSA

Passeggiata alla scoperta del rosa in salina.

Sconto del 50% a tutti coloro che si presenteranno vestiti di rosa. Prenotazione obbligatoria.

Info: 0544 973040

Fantini Club n.182, Lungomare Deledda, ore 21.00

7° PREMIO SPORT IN ROSA

Serata dedicata alle atlete italiane che si sono distinte nel mondo. Premiazione “Atleta in rosa 2019”.

Info: 0544-956519

Centro Commerciale, Piazza Unità-Piazza Repubblica e viali limitrofi, dalle 20.00 alle 23.30

TAVOLE IN ROSA

Davanti ai negozi, degustazioni e omaggi.

Centro Commerciale, ore 21.00

CONCERTO DELLA GRANDE ORCHESTRA CITTÀ DI CERVIA

Info: Proloco Terra Eventi 346 3177451, 338 1419069.

Tagliata di Cervia

Piazza dell’Acquario, dalle 21.00 alle 23.30

NOTTE ROSA DEI BAMBINI

Teatro dei burattini.

Info: Proloco Riviera dei Pini 348 7225881

MILANO MARITTIMA

Viale Forlì, Spiaggia libera, ore 6.00

CONCERTO ALL’ALBA -TRIO ESPERANTO

Info: 0544 974400, 0544 72424

Vialetto degli Artisti, I Traversa, dalle 19.30 alle 24.00

VIALETTO DEGLI ARTISTI

Un’onda Rosa, di passione, fantasia e creatività.

Esposizioni d’arte e design, manufatti di artigianato contemporaneo, mostre di fotografia e illustrazione grafica.

Info: Associazione Rete Creativa 370 3292428

CERVIA

Via Nazario Sauro, dalle 17.00 alle 24.00

BORGOMARINA VETRINA DI ROMAGNA, SPECIALE NOTTE ROSA

Nel borgo dei pescatori i ristoranti propongono menù a prezzo convenzionato, mentre il mercatino espone artigianato locale e prodotti biologici.

Piazza Garibaldi, ore 21.30

MIAMI & THE GROOVERS “C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA”

C’è una lunga linea continua che collega le canzoni folk di Woody Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan, Johnny Cash, al rock di Bruce Springsteen, Creedence Clearwater Revival, Elvis, Chuck Berry. Un lungo viaggio in cui Miami & the Groovers al gran completo con un ospite speciale, guideranno il pubblico tra storie di fuorilegge, viaggiatori e pionieri.

Info: 0544 974400/72424

