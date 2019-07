Notte Rosa 2019 a Riccione e Misano: tutto il Programma

Quattrocento eventi, tanti concerti, fuochi d’artificio: il 5 luglio per il 14° anno la costa e i borghi della Romagna festeggiano il Capodanno dell’estate: De Gregori, Mahmood e Stadio tra gli ospiti. Per il lungo week end che inizierà ufficialmente il venerdì 5 luglio sono in programma più di 400 eventi tra concerti e spettacoli con le performance di grandi nomi italiani e internazionali.

NOTTE ROSA A RICCIONE E MISANO

RICCIONE

Piazzale Roma, dalle 18.00 alle 24.00.

PINK LIKE A DEEJAY CON LINUS E NICOLA SAVINO

DIRETTA RADIO, DJ SET E ANIMAZIONE

Una lunga Notte Rosa che comincia alle 18 con il programma più famoso e seguito d’Italia per poi proseguire con la musica in consolle dei dj della radio che trasformeranno la piazza in un magnifico e infinito dancefloor interrotto solo dalla magia dei fuochi d’artificio a scandire la mezzanotte del capodanno estivo della Riviera Adriatica.

Si alterneranno sulla pedana CHICCO GIULIANI, ALEX FAROLFI, WAD, E MILLA.

MISANO ADRIATICO

Piazza della Repubblica, ore 21.30.

THE KOLORS IN CONCERTO

Misano ospita la band di grande successo tra i giovani, capitanata da Stash, leader carismatico quest’anno giudice della trasmissione “Amici”.

RICCIONE

Piazzale Roma, ore 10.00 – 13.00

PINK LIKE A DEEJAY CON DANIELE BOSSARI E FEDERICA CACCIOLA

La Notte Rosa di Deejay prosegue il 6 e il 7 luglio con una grande novità della radio, la coppia Daniele Bossari e Federica Cacciola, che conducono in diretta live da piazzale Roma il programma Il Boss del weekend.

Spiaggia del Marano

EA7 EMPORIO ARMANI SPORTOUR SUMMER EDITION

Emporio Armani con RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105 presenta un evento all’insegna dello sport e del divertimento sulla spiaggia. Molte le attività sportive in calendario, che si terranno con il supporto costante di istruttori altamente qualificati. Beach volley amatoriale, con un torneo a doppia eliminazione; il nuovissimo cross net ossia il beach volley con reti incrociate; beach tennis; yoga sulla spiaggia e yoga su sup in mare, in equilibrio sul paddel.

MISANO ADRIATICO

Lungomare, ore 21.30

CARNEVALE ROSA

Sfilata di carri allegorici e corteo mascherato sul lungomare di Misano per una serata all’insegna del divertimento per grandi e bambini.

RICCIONE

Piazzale Roma, ore 10.00 – 13.00

PINK LIKE A DEEJAY CON DANIELE BOSSARI E FEDERICA CACCIOLA

La Notte Rosa di Deejay prosegue il 7 luglio con una grande novità della radio, la coppia Daniele Bossari e Federica Cacciola, che conducono in diretta live da piazzale Roma il programma Il Boss del weekend.

Spiaggia del Marano

EA7 EMPORIO ARMANI SPORTOUR SUMMER EDITION

Emporio Armani con RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105 presenta un evento all’insegna dello sport e del divertimento sulla spiaggia.

Molte le attività sportive in calendario, che si terranno con il supporto costante di istruttori altamente qualificati: beach volley amatoriale, con un torneo a doppia eliminazione; il nuovissimo cross net ossia il beach volley con reti incrociate; beach tennis; yoga sulla spiaggia e yoga su sup in mare, in equilibrio sul paddel.

