Notte Rosa 2019 a Rimini: tutto il Programma

Quattrocento eventi, tanti concerti, fuochi d’artificio: il 5 luglio per il 14° anno la costa e i borghi della Romagna festeggiano il Capodanno dell’estate: De Gregori, Mahmood e Stadio tra gli ospiti. Per il lungo week end che inizierà ufficialmente il venerdì 5 luglio sono in programma più di 400 eventi tra concerti e spettacoli con le performance di grandi nomi italiani e internazionali.

NOTTE ROSA A RIMINI

RIMINI

Piazzale Fellini, ore 21.30

CONCERTO DE GREGORI & ORCHESTRA GREATEST HITS LIVE

Sul palco di piazzale Fellini Francesco De Gregori presenta i suoi più grandi successi per una data del suo nuovo tour De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live, accompagnato dalla Gaga Symphony Orchestra, dagli Gnu Quartet e dalla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo.

Piazza Cavour, dalle 18.00 alle 24.00

VENERDÌ SERA IN CENTRO

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte.

Info: info@cocap.it

Chiostro della Biblioteca Gambalunghiana, ore 21.00

VOCI NEI CHIOSTRI

Coro Corone, dir. Laura Amati

Coro La Bottega delle Voci, Dir. Fabio Mengucci.

Info: www.vocineichiostri.it

Appuntamento in Piazza Tre Martiri sotto l’Orologio, ore 21.00

NOTTE ROSA IN ARTE

Visita guidata serale alla Domus del Chirurgo e al centro storico ricco di testimonianze di epoca romana.

Info: 328 9439658 - 380 1770135

guidopolis.turismo@gmail.com

A pagamento

Teatro Amintore Galli, Piazza Cavour, ore 20.30 e 21.30

VISITE GUIDATE AL TEATRO AMINTORE GALLI

Un tour della durata di circa quaranta minuti per approfondire la storia del teatro, scoprirne le curiosità.

Info: 329 2103329. A pagamento

Spiaggia, ore 18.30

FESTA E ANIMAZIONE AI CHIRINGUITO

Musica, intrattenimento, aperitivi e dj set in riva al mare

Bagni SUD: 7 (Milton Beach), 14, 26, 28, 34, 42, 44, 46, 63, 65, 69, 142

Bagni NORD: Marina Grande, 35, 65, 66

Lungomare Murri, area antistante il pub, dalle 18.30

LA NOTTE ROSA DEL ROSE & CROWN

Due serate di musica sotto le stelle nel primo British pub, a Rimini dal 1964

Info: www.roseandcrown.it

Ritrovo in Viale A.Vespucci, 12A presso Bike Tour Rimini, ore 21.00

CICLOVISITA FELLINIANA

I luoghi vissuti e frequentati dal grande regista un’occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c’è più in compagnia delle poesie dialettali di Tonino Guerra.

Info: 333 4844496

www.cristiansavioli.altervista.org

A pagamento

Lungomare G. di Vittorio, rientranza fra i Bagni 70-74, ore 21.00

SERATA AFRO

Musica Afro Reggae con DJ SET

A cura del comitato turistico Rimini Arena.

Bagno 59, Piazzale Benedetto Croce, ore 21.00

MUSICA E BALLO CON CASADEI DANZE

A cura del comitato R…..estate a Rimini.

Bagni 64-65, Lungomare di Vittorio, ore 21.00

MUSICA E BALLO

A cura del comitato R…..estate a Rimini.

Spiaggia di Rimini, Bagno 106/b, ore 21.30

CARNABY BEACH PARTY

Party in spiaggia con ospiti speciali, musica, dj set e animazione organizzati da Young People Hotels in collaborazione con il bagno 106/B Cocobeach, con i D.J. resident del Carnaby Club e D.J. ospiti in consolle.

Info: www.carnaby.it

Fino al 14 luglio

Galleria Primo Piano, Vicolo San Bernardino 1

DAVID LYNCH. DREAMS. A TRIBUTE TO FELLINI

In anteprima nazionale la Mostra del regista statunitense David Lynch dedicata al maestro Federico Fellini.

Una serie di opere artistiche che permetteranno al pubblico di conoscere David Lynch in una veste diversa da quella del regista dallo stile visivo enigmatico e surreale, celebre per lavori come Velluto Blu, Mulholland Drive e Twin Peaks.

Orario: Da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Info: 351 9009636 - www.primopiano.club

Torre Pedrera

Piazza Sacchini, Torre Pedrera, ore 21.00

LA NOTTE ROSA A TORRE PEDRERA

Musica, animazione e ballo con Gruppo Dance Studio Rimini.

A cura del comitato turistico di Torre Pedrera.

Viserbella

Area privata Bagno 50, ore 21.00

LA NOTTE ROSA A VISERBELLA

Musica e ballo a cura del comitato turistico di Viserbella.

Viserba

Piazza Pascoli, ore 21.00

LA NOTTE ROSA A VISERBA

Musica e ballo

A cura del comitato turistico di Viserba.

Fino al 14 luglio

Via Emilia 155, Rimini Fiera

SPORTDANCE

Campionati Italiani Danza Sportiva

Danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro. L’evento, che si svolge per oltre dieci giorni, prevede competizioni coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per il pubblico spettatore, che può assistere alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani.

Info: 351 9009636 - www.riminisportdance.it

Rivabella

Piazza Adamello, ore 21.00

LA NOTTE ROSA A RIVABELLA

Musica e ballo con l’Orchestra I Marinai.

A cura del comitato turistico di Rivabella

Marebello

Bagni 104-105, dalle 21.00 alle 23.30

LA NOTTE ROSA A MAREBELLO

Serata di intrattenimento e animazione.

A cura del comitato turistico di Marebello.

Rivazzurra

Piazza Giardini dal Bagno 120 al 128, viale Regina Margherita, ore 21.00

LA NOTTE ROSA A RIVAZZURRA

21.00 – 24.00: l’Orchestra “Leardi e Simo” coinvolgerà il pubblico con una carrellata di successi italiani e internazionali per una serata all’insegna della musica e del divertimento; 00.00 – 02.00: on stage DJ SET

A cura del comitato turistico di Rivazzurra.

Bagno n.114, ore 21.00

21.00 – 24.00: musica dal vivo con l’Orchestra “Vecchia Romagna”;

A cura del comitato turistico di Rivazzurra

RIMINI

Spiaggia Riminiterme, ore 5.00

ROBERTO CACCIAPAGLIA - DIAPASON PIANO CONCERT

Concerto all’alba della Notte Rosa

L’album “DIAPASON” è l’ultimo disco di inediti di ROBERTO CACCIAPAGLIA registrato con la Royal Philharmonic Orchestra, negli Abbey Road Studios di Londra. In “DIAPASON” il compositore continua la sua ricerca tra sperimentazione elettronica, espansione del suono acustico e tradizione classica, di una musica senza confini.

Dal 6 luglio al 25 agosto

REVOLUTIONS: 1989-2019 L’ARTE DEL MONDO NUOVO - 30 ANNI DOPO

Castel Sismondo, Piazza Malatesta, inaugurazione ore 18.00

Revolutions, Mostra a cura di Luca Beatrice.



Dal 1989 al 1991 il mondo cambia.Tre anni che sconvolsero il mondo, per una società in procinto di affacciarsi all’era globale senza distaccarsi dal localismo che aveva così tanto marcato il successo del Made in Italy negli anni ’80. Il progetto di mostra, curato dal critico e storico dell’arte Luca Beatrice, vuole ripercorrere questi tre anni straordinari con materiali video, sonori, televisivi più una serie di eventi che riscaldino il cuore di chi c’era e incuriosiscano le giovani generazioni presentando loro la creatività italiana, che molti considerano al loro momento apicale alla fine del ‘900.

Orario: dalle ore 18.00 alle ore 23.00, lunedì chiuso.

Centro storico, ore 17.00

RIMINI FELLINIANA

Passeggiata culturale nel centro storico di Rimini con Discover Rimini per ricordare il più illustre cittadino riminese, il regista Federico Fellini.



Info e prenotazioni: 333 7352877

michela.cesarini@discoverrimini.it.

A pagamento.

Primo Piano Art Gallery, Vicolo San Bernardino 1, ore 19.00

I SUONI DI LYNCH E FELLINI

Masterclass di tecnica del suono, organizzato da Cinemagister, con Stefano Campus e Alessandro Cellai, docenti di suono del centro sperimentale di cinematografia.

Info: www.primopiano.club

Appuntamento in Piazza Tre Martiri sotto l’Orologio, ore 21.00

NOTTE ROSA IN ARTE

Visita guidata serale alla Domus del Chirurgo e al centro storico ricco di testimonianze di epoca romana.

Info: 328.9439658 - 380.1770135

guidopolis.turismo@gmail.com.

A pagamento

Auditorium dell’Istituto Musicale Lettimi, ore 21.00

LADYFINGERS DUO

Annalisa Mannarini e Martina Drudi

A sound of thunder, concerto per pianoforte a quattro mani, musiche di Claude Debussy, Erik Satie e Maurice Ravel. Evento organizzato da AIDO.

Castel Sismondo, Piazza Francesca da Rimini, ore 21.15

LA BANDA GIOVANILE DELL’EMILIA ROMAGNA IN CONCERTO

Concerti d’estate a Castel Sismondo

Dirige il M° Fabrizio Bugani; in collaborazione con ANBIMA Emilia Romagna

Via Maria Goja

2° PINK RACE - GRAND PRIX DELLA NOTTE ROSA (2^ TAPPA)

Ritrovo ore 16.30.

Partenza corsa competitiva ore 18.30. Premiazioni ore 20, una Pink Race sui 10.000 metri dove i runner di tutta Italia corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza nel clima di festa della Notte Rosa

Info: www.riminiverucchio.it

Viserba

Piazza Pascoli, ore 21.00

LA NOTTE ROSA A VISERBA

Musica e ballo, a cura del comitato turistico di Viserba.

Fino al 14 luglio - Via Emilia 155, Rimini Fiera

SPORTDANCE

Campionati Italiani Danza Sportiva

Danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro. L’evento, che si svolge per oltre dieci giorni, prevede competizioni coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per il pubblico spettatore, che può assistere alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani.



Info: 351 9009636 - www.riminisportdance.it

Rivabella

Piazza Adamello, ore 21.00

SPETTACOLO COMICO CON SGANASSAU

A cura del comitato turistico di Rivabella.

San Giuliano

Area prua Darsena di Rimini, dalle 20.00 alle 24.00

ECO DI DONNA

Intrattenimento e spettacolo musicale con voci femminili.

A cura del comitato turistico di San Giuliano Mare.

Area prua Darsena di Rimini, ore 21.00

MARKET DIEM

Mercatino.



A cura del comitato turistico di San Giuliano Mare.

Bellariva

Parco Murri, Lungomare Di Vittorio, ore 19.00

LA NOTTE ROSA A BELLARIVA

Dalle ore 19.00 Mercatino artigianato e collezionismo. Dalle ore 21.00 spettacolo e animazione con Beppe Show.

A cura del comitato turistico I Love Bellariva.

Marebello

Parco Laureti, dalle 21.30 alle 24.00

LA NOTTE ROSA A MAREBELLO

Serata di intrattenimento e animazione.



A cura del comitato turistico di Marebello.

Rivazzurra

Piazza Giardini dal Bagno 120 al 128, ore 21.00

LA NOTTE ROSA A RIVAZZURRA

21.00 – 24.00: musica dal vivo con l’Orchestra “Casadei Danze”;

A cura del comitato turistico di Rivazzurra

Bagni 112-113, viale Regina Margherita, ore 21.00

LA NOTTE ROSA A RIVAZZURRA

21.00 – 24.00: musica dal vivo con Anna e Stefano;

A cura del comitato turistico di Rivazzurra

Miramare

Lungomare Spadazzi, tra Viale Latina e Viale Padova, ore 21.00

LA NOTTE ROSA A MIRAMARE

Mercatino artigianale in rosa con spettacolo musicale dal vivo.

A cura del comitato turistico di Miramare.

RIMINI

Oleificio Corazza, via Barattona 36,

Intera giornata

60 ANNI CORAZZA

In occasione dei 60 anni di attività una grande festa all’interno della tenuta, un vero e proprio open day, con un programma che prevede un’intera giornata di attività e workshop, anche rivolte ai più piccoli, che promuovono e raccontano il mondo dell’olio. Altre realtà che hanno fatto del proprio metodo un esempio di tradizione Romagnola racconteranno e condivideranno la loro storia e tradizione, il tutto culminerà con una grande serata di ballo e musica.

Si esibirà Matteo Bensi, uno dei volti dell’orchestra Bagutti

Info: www.oliocorazza.it

Tempio Malatestiano (punto di incontro), ore 15.30

PIERO E SIGISMONDO NELLA RIMINI DEL RINASCIMENTO

Visita guidata sulle orme di Piero della Francesca e Sigismondo Malatesta.

Le visite sono inserite tra gli eventi del progetto “Le Terre di Piero”

Info e prenotazioni: 333 7352877

michela.cesarini@discoverrimini.it.

A pagamento

Piazza Cavour, Centro storico, ore 20.30

12° GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO CITTÀ DI RIMINI - EDIZIONI MUSICALI CASADEI SONORA

Una serata in onore del ballo liscio. Si ballerà sulle note dell’Orchestra spettacolo “I ragazzi di Romagna. Ospiti d’onore la scuola di ballo “le Sirene Danzanti di Mirko e Sandra Ermeti”. A cura dei centri sociali di Rimini coordinati dal centro Sempre Giovani.

In caso di pioggia la serata sarà posticipata al lunedì.

Fino al 25 agosto - Castel Sismondo, Piazza Malatesta

REVOLUTIONS: 1989-2019 L’ARTE DEL MONDO NUOVO - 30 ANNI DOPO

Mostra a cura di Luca Beatrice

Tre anni che sconvolsero il mondo, per una società in procinto di affacciarsi all’era globale senza distaccarsi dal localismo che aveva così tanto marcato il successo del Made in Italy negli anni ’80.

Il progetto di mostra, curato dal critico e storico dell’arte Luca Beatrice, vuole ripercorrere questi tre anni straordinari con materiali video, sonori, televisivi più una serie di eventi che riscaldino il cuore di chi c’era e incuriosiscano le giovani generazioni presentando loro la creatività italiana, che molti considerano al loro momento apicale alla fine del ‘900.

Orario: 18-23, lunedì chiuso

Spiaggia, ore 18.30

FESTA E ANIMAZIONE AI CHIRINGUITO

Musica, intrattenimento, aperitivi e dj set in riva al mare

bagni SUD: 7 (Milton Beach), 14, 26, 28, 34, 42, 44, 46, 63, 65, 69;142

bagni NORD: Marina Grande, 35, 65, 66.

Torre Pedrera

Giardinetti Via San Salvador altezza Bagno 66, ore 21.00

LA NOTTE ROSA A TORRE PEDRERA

Musica dal vivo.

A cura del comitato turistico di Torre Pedrera.

Fino al 14 luglio - Via Emilia 155, Rimini Fiera

SPORTDANCE

Campionati Italiani Danza Sportiva

Danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro. L’evento, che si svolge per oltre dieci giorni, prevede competizioni coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per il pubblico spettatore, che può assistere alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani.

Info: 351 9009636 - www.riminisportdance.it

Viserba

Piazza Pascoli, ore 21.00

LA NOTTE ROSA A VISERBA

Musica e ballo.

A cura del comitato turistico di Viserba.

Rivabella

Piazza Adamello, ore 21.00

BALLA E SORRIDI: ANIMAZIONE, MUSICA E BALLO

A cura del comitato turistico di Rivabella.

Bellariva

Piazzale Toscanini, ore 19.00

LA NOTTE ROSA A BELLARIVA

Dalle ore 19.00 Mercatino “bancarelle al mare”

Dalle ore 21.00 anni 60-70-80-90 con Boom Boom DJ SET.

A cura del comitato turistico I Love Bellariva.

Marebello

Parco Laureti, dalle 21.30 alle 24.00

LA NOTTE ROSA A MAREBELLO

Serata di intrattenimento e animazione.

A cura del comitato turistico di Marebello.

Rivazzurra

Piazza Giardini dal Bagno 120 al 128, ore 21.00

NOTTE AI CARAIBI

21.00 – 24.00: spettacolo e animazione con Club Latino.

A cura del comitato turistico di Rivazzurra.

Bagni 115-116, Viale Regina Margherita,

ore 21.00

LA NOTTE ROSA A RIVAZZURRA

21.00 – 24.00: musica dal vivo con Luciana e Diana.

A cura del comitato turistico di Rivazzurra.

Miramare

Viale Oliveti, ore 21.00

DOMENICA SERA D’ESTATE CON MUSICA E BALLO

La domenica sera Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti, a cura della Pro Loco Miramare da Amare.

Info: miramaredamare@gmail.com

Fino al 25 agosto - Castel Sismondo, Piazza Malatesta

REVOLUTIONS: 1989-2019 L’ARTE DEL MONDO NUOVO - 30 ANNI DOPO

Mostra a cura di Luca Beatrice

Tre anni che sconvolsero il mondo, per una società in procinto di affacciarsi all’era globale senza distaccarsi dal localismo che aveva così tanto marcato il successo del Made in Italy negli anni ’80. Il progetto di mostra, curato dal critico e storico dell’arte Luca Beatrice, vuole ripercorrere questi tre anni straordinari con materiali video, sonori, televisivi più una serie di eventi che riscaldino il cuore di chi c’era e incuriosiscano le giovani generazioni presentando loro la creatività italiana, che molti considerano al loro momento apicale alla fine del ‘900.

Orario: 18-23, lunedì chiuso.

