Notte Rosa 2019 a Comacchio: tutto il Programma

Quattrocento eventi, tanti concerti, fuochi d’artificio: il 5 luglio per il 14° anno la costa e i borghi della Romagna festeggiano il Capodanno dell’estate: De Gregori, Mahmood e Stadio tra gli ospiti. Per il lungo week end che inizierà ufficialmente il venerdì 5 luglio sono in programma più di 400 eventi tra concerti e spettacoli con le performance di grandi nomi italiani e internazionali.

NOTTE ROSA A COMACCHIO

INDICE (seleziona la data):

• VENERDI' 5 LUGLIO

• SABATO 6 LUGLIO

• DOMENICA 7 LUGLIO

COMACCHIO

Lido delle Nazioni

Piazza Italia, dalle 21.30

BABY K SUMMER TOUR

Concerto live della rapper più amata d’Italia

in attesa del concerto, Radio Bruno con DJ Set

PONTE TREPPONTI ILLUMINATO IN ROSA

Saline di Comacchio, ore 18.00

LA SALINA... IN ROSA

Un’escursione adatta a tutti, per tingere di rosa le emozioni nella magica atmosfera della Salina. Concerto in salina – RABALÀ CERAMIC percussioni a ceramica

Info: 345 3080049 - www.salinadicomacchio.it

A pagamento

Centro storico di Comacchio, ore 21.10

COMACCHIO BY NIGHT

Eventi, racconti, musica ed esperienze.

Info: 0533 311111 - www.visitcomacchio.it

Museo Delta Antico, ore 21.30

UNA SERA AL MUSEO DELTA ANTICO

Visita guidata serale

Info e prenotazioni: 0533 311316.

A pagamento

Lido di Volano

Piazza Volano centro (retro spiaggia), ore 21.00

LIDI IN FIABA - I MUFFINS IN “IL GENIO E LA LAMPADA MAGICA”

Info: www.visitcomacchio.it

Porto Garibaldi

Via Ugo Bassi

MERCATINO SERALE

Consorzio Navi del Delta

ESCURSIONI SERALI IN MOTONAVE

Cena a bordo e navigazione per vedere lo spettacolo pirotecnico dal mare.

Info e prenotazioni: 346 5926555.

A pagamento

Attracco al porto canale di Porto Garibaldi, partenza ore 19.00

ESCURSIONI MOTONAVI ALBATROS II E DALÌ

Navigazione alle calde luci del tramonto.

Cena a bordo a base di freschissimo pesce con antipasto, primo piatto, fritto, contorno, dolce, vino, caffè.

Rientro dopo lo spettacolo pirotecnico che si svolgerà lungo la costa.

A pagamento

Lido di Spina

dalle 19.00 alle 1.00

APERTURA DELLA CASA-MUSEO REMO BRINDISI

Visite guidate gratuite comprese nel biglietto d’ingresso alle 21.00 e alle 23.00

Info: 0533 330963.

Ingresso ridotto per le donne.

Piazzale Caravaggio, dalle 21.00

MAGNIFICI ANNI ‘60 SERATA CON MUSICA LIVE

Info: www.visitcomacchio.it

COMACCHIO

PONTE TREPPONTI ILLUMINATO IN ROSA

Saline di Comacchio, ore 9.30

LA SALINA... IN ROSA - ESCURSIONI IN TRENINO E “CACCIA ALL’ORO BIANCO”

Escursioni in trenino con attività di raccolta del sale nella salinetta didattica con accompagnamento del personale della Salina

Per info: 345 3080049

www.salinadicomacchio.it. A pagamento

Loggia del Grano, Bar Ragno, dalle 20.30

JOYCE AND THE JAMMERS CONCERTO MUSICALE

Joyce Yuille (voce), Alessandro Fariselli (sax tenore) Sam Gambarini (organo), Fabio Nobile (batteria).

Info: 0533 81284

Lido di Volano

Via dei Daini, della Vigna e dei Camosci

MERCATINO SERALE

Lido di Pomposa

Piazzetta Ballardini, ore 21.00

MUSICA PER SOGNARE D’ALTRO CANTO

Francesca Marchi, voce e Corrado Calessi, pianoforte. Una serata che vede protagonista la canzone italiana d'autore, fotografata tra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta, in un ricercato connubio con le sonorità del repertorio jazzistico.

Info: www.visitcomacchio.it

Lido degli Scacchi

Bagno Sagano, ore 21.00

I GIOVANI TALENTI DELLA MUSICA ITALIANA: DA SANREMO AI LIDI

Info: 339 1891683

Porto Garibaldi

Consorzio Navi del Delta

ESCURSIONI SERALI IN MOTONAVE

Cena a bordo e navigazione.

Info e prenotazioni: 346 5926555.

A pagamento

Attracco al porto canale di Porto Garibaldi, partenza ore 19.00

ESCURSIONI MOTONAVI ALBATROS II E DALÌ

Navigazione alle calde luci del tramonto.

Cena a bordo a base di freschissimo pesce con antipasto, primo piatto, fritto, contorno, dolce, vino, caffè.



A pagamento

Lido degli Estensi

Viale delle Querce

MERCATINO SERALE CON PRODOTTI BIOLOGICI

Lido di Spina

Piazzale Caravaggio, dalle 21.00

AMF BRASS BAND

Un ensemble di 30 elementi proporrà un repertorio che spazia dal jazz alle più famose colonne sonore, dal musical al pop.

Info: www.visitcomacchio.it

Lido delle Nazioni

Piazza Italia, dalle ore 21.30

ITALYAMO – IL TOUR ESTIVO DI RADIO COMPANY

La grande festa italiana con i più grandi successi di sempre, tutti da ballare, mixati da Dj Antonello Cerri e dal vocalist Daniele Belli.

COMACCHIO

PONTE TREPPONTI ILLUMINATO IN ROSA

Lido di Pomposa

Via Mare Adriatico

MERCATINO SERALE

Porto Garibaldi

Bagno Sarah, ore 6.00

CONCERTO ALL’ALBA SUL MARE – RABALÀ CERAMIC

Percussioni a ceramica.

Info: www.visitcomacchio.it

