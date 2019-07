Notte Rosa 2019 a Ravenna: tutto il Programma

Quattrocento eventi, tanti concerti, fuochi d’artificio: il 5 luglio per il 14° anno la costa e i borghi della Romagna festeggiano il Capodanno dell’estate: De Gregori, Mahmood e Stadio tra gli ospiti. Per il lungo week end che inizierà ufficialmente il venerdì 5 luglio sono in programma più di 400 eventi tra concerti e spettacoli con le performance di grandi nomi italiani e internazionali.

NOTTE ROSA A RAVENNA

INDICE (seleziona la data):

• VENERDI' 5 LUGLIO

• SABATO 6 LUGLIO

• DOMENICA 7 LUGLIO

RAVENNA

Marina Romea

Piazza Italia, ore 21.00

FOOD MUSIC FESTIVAL

Concerto Live: 60 Lire Band. Dj Set: Marco Genesi & Mario Romario da Radio Studio Delta.

Info: 0544 448323

Marina di Ravenna

Ex Stabulario, Viale delle Nazioni 8, dalle 18.30

SAGRA DEL PESCE AZZURRO

Stand gastronomici.

Itinerante fra Viale delle Nazioni e Piazza Dora Markus, ore 20.00

ROAD TO SPIAGGE SOUL

I musicanti di San Crispino

Viale delle Nazioni, ore 20.00

MERCATINO ROSA

Marina di Ravenna

Marinara - Piazza Dora Markus, ore 22.00

MARINA LOVE PARADE: CONCERTO LIVE DI GIUSY FERRERI

Organizzatori: Marina Flower Associazione Marina di Ravenna

Info: 0544 531108

Finisterre Beach, ore 22.00

ROAD TO SPIAGGE SOUL

Concerti live

Lido Adriano

Piazza Vivali, ore 21.00

SERATA DI CABARET E SPETTACOLO

Saranno presenti Leo Mass, imitatore trasformista di Zelig e Sgabanaza, barzellettista romagnolo. Daniela Valicelli e Leonardo Valicelli proporranno un repertorio con le migliori canzoni italiane.

Info: 0544 495353

RAVENNA

Marina Romea

Piazza Italia, ore 21.00

FOOD MUSIC FESTIVAL

Concerto Live: Barracuda Ligabue Tribute Band

Dj Set: Giampi & Mario Romario da Radio Studio Delta.



Info: 0544 448323

Marina di Ravenna

Finisterre Beach, ore 6.00

ROAD TO SPIAGGE SOUL

Laino & The Broken Seeds.

Info: 0544 531108

Ex Stabulario, Viale delle Nazioni 8, dalle 18.30

SAGRA DEL PESCE AZZURRO

Stand gastronomici.

Viale delle Nazioni, ore 20.00

MERCATINO ROSA

Info: 0544 531108

Marinara, Piazza Dora Markus, ore 22.00

MARINA LOVE PARADE - SPETTACOLO COMICO E DJSET

Organizzatori: Marina Flower - Associazione Marina di Ravenna.

Info: 0544 531108

Finisterre Beach, ore 22.00

ROAD TO SPIAGGE SOUL

Concerti live.

Info: 0544 531108

Lido Adriano

Piazza Vivaldi, ore 21.00

GLI AIRONI BIANCHI

Concerto della cover band ufficiale dei Nomadi.



Info: 0544 495353

RAVENNA

Marina di Ravenna

Chiesetta Pineta, ore 10.00

ROAD TO SPIAGGE SOUL

Spiagge Soul Holy Fellas.

Info: 0544 531108

Ex Stabulario, Viale delle Nazioni 8, dalle 18.30

SAGRA DEL PESCE AZZURRO

Stand gastronomici.

Viale delle Nazioni, ore 20.00

MERCATINO ROSA

Lido Adriano

Piazza Vivaldi, ore 21.00

RAGAZZI DI STRADA E RICKY PORTERA

Live band emblema del vero rock made in Italy composto da Mimmo Camporeale ex tastierista di Vasco Rossi, Ricky Portera ex chitarrista di Lucio Dalla e Roby Morsiani, batterista degli Skiantos.

Info: 0544 495353

Altri Programmi della Notte Rosa 2019:

La Notte Rosa a Comacchio

La Notte Rosa a Cervia e Milano Marittima

La Notte Rosa a Cesenatico

La Notte Rosa a Savignano e San Mauro

La Notte Rosa a Bellaria

La Notte Rosa a Rimini

La Notte Rosa a Riccione e Misano

La Notte Rosa a Cattolica

La Notte Rosa a Pesaro e Tavullia