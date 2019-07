Notte Rosa 2019 a Pesaro e Tavullia: tutto il Programma

Quattrocento eventi, tanti concerti, fuochi d’artificio: il 5 luglio per il 14° anno la costa e i borghi della Romagna festeggiano il Capodanno dell’estate: De Gregori, Mahmood e Stadio tra gli ospiti. Per il lungo week end che inizierà ufficialmente il venerdì 5 luglio sono in programma più di 400 eventi tra concerti e spettacoli con le performance di grandi nomi italiani e internazionali.

NOTTE ROSA A PESARO E TAVULLIA

• VENERDI' 5 LUGLIO

• DOMENICA 7 LUGLIO

PESARO

Piazzale della Libertà, dalle 21.15.

GENE GNOCCHI SCONCERTO ROCK DINO GNASSI BAND DAL COSTANZO SHOW

Musica e spettacolo con Dino Gnassi Band dal Costanzo Show. Ospite Speciale ore 22.45 GENE GNOCCHI SCONCERTO ROCK

TAVULLIA

Piazza Gnassi, ore 21.00.



NOTTE DI NOTE E…

Spettacolo sotto le stelle di musica e cabaret dove gli artisti di Tavullia si raccontano con le storie e le canzoni che hanno segnato la loro vita. Presenta il comico-imitatore Boccalini Agostino in arte “Felice”.

TAVULLIA

Frazione Belvedere Fogliense, Centro storico, ore 5.30

ALBA ROSA A BELVEDERE FOGLIENSE

Concerto all’alba diretto dal Maestro Stefano Bartolucci.

A seguire colazione offerta a tutti i partecipanti.

