Notte Rosa 2019 a Cesenatico: tutto il Programma

Quattrocento eventi, tanti concerti, fuochi d’artificio: il 5 luglio per il 14° anno la costa e i borghi della Romagna festeggiano il Capodanno dell’estate: De Gregori, Mahmood e Stadio tra gli ospiti. Per il lungo week end che inizierà ufficialmente il venerdì 5 luglio sono in programma più di 400 eventi tra concerti e spettacoli con le performance di grandi nomi italiani e internazionali.

NOTTE ROSA A CESENATICO

CESENATICO

Piazza Andrea Costa, dalle 21.00

RADIO BRUNO ESTATE 2019: CON I NOMADI, LE VIBRAZIONI, ELODIE, FEDERICA ABBATE, FRED DE PALMA, LORENZO FRAGOLA, SERGIO SYLVESTRE E TORMENTO

Prima tappa del tour che porta nelle piazze i protagonisti della musica.

Info: 0547 673287

Piazza delle Conserve, ore 21.30

C’ERA UNA VOLTA IL CINEMA

Primo appuntamento della rassegna di classici in pellicola con la proiezione del film Ladri di Biciclette di Vittorio De Sica.



Info: 0547 673287

Villamarina - Viale Carducci, ore 21.00

RADIOLINE IN CONCERTO

Musica dal vivo con i migliori successi italiani ed internazionali degli anni ‘70, ‘80 e ‘90

Info: 0547 673287

Foce del fiume Rubicone, dalle 6.30

CONCERTO ALL’ALBA DEL TRIO MEZCAL

L’eleganza del jazz si fonde con la profondità della musica arabofona e mediterranea.

Giardini Don Guanella, ore 21.30

PAOLO BELLI & BIG BAND

Uno show fatto di musica travolgente, gag divertenti e un sound inconfondibile, durante il quale il cantante emiliano proporrà il nuovo singolo “Sei il mio giorno di sole”, dal 31 maggio in radio ed in tutti i digital store

CESENATICO

Piazza delle Conserve, ore 21.30

ASPETTANDO IL FESTIVAL CESENATICO NOIR

In attesa della seconda edizione dell’evento dedicato alla letteratura noir, in programma dal 25 al 28 luglio, incontro con gli autori JOE LANSDALE, LEWIS SHINER, SEBA PEZZANI. Moderano Luca Crovi e Stefano Tura.

Info: 0547 673287

Valverde - Piazza Michelangelo, ore 21.00

MOKA CLUB IN CONCERTO

Concerto della nota band romagnola che da oltre 20 anni anni fa ballare le piazze con uno show di cover di successo e divertenti coreografie.



Info: 0547 85183

CESENATICO

Spiaggia libera molo di levante, ore 6.00

CONCERTO ALL’ALBA SAVANA FUNK

Per il primo appuntamento della rassegna Concerti all’alba, un pellegrinaggio sonoro tra funk e Africa.

Piazza delle Conserve, ore 21.00

OMAGGIO A MARINO MORETTI - RECITAL DI DAVID RIONDINO

con musiche di Patrizio Fariselli in occasione del 40°anniversario del poeta di Cesenatico Marino Moretti

