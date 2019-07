Notte Rosa 2019 a Savignano e San Mauro: tutto il Programma

Quattrocento eventi, tanti concerti, fuochi d’artificio: il 5 luglio per il 14° anno la costa e i borghi della Romagna festeggiano il Capodanno dell’estate: De Gregori, Mahmood e Stadio tra gli ospiti. Per il lungo week end che inizierà ufficialmente il venerdì 5 luglio sono in programma più di 400 eventi tra concerti e spettacoli con le performance di grandi nomi italiani e internazionali.

NOTTE ROSA A SAVIGNANO E SAN MAURO

INDICE (seleziona la data):

• VENERDI' 5 LUGLIO

• SABATO 6 LUGLIO

• DOMENICA 7 LUGLIO

SAVIGNANO SUL RUBICONE

Castello di Ribano, Via Sogliano 100, ore 20.00

RUBICONE MUSIC TREK

Suggestiva camminata alla scoperta del territorio, con concerto e ristoro finale (bar plastic free).

Info: 0541 944017

SAN MAURO MARE

Parco Stefano Campana, ore 21.30

ORCHESTRA MIRKO CASADEI IN CONCERTO

Serata con l’Orchestra Italiana da ballo più famosa al mondo: con il suo pop-folk MIRKO CASADEI porta aria nuova per il popolo del ballo, proponendo nuovi sound e contaminazioni musicali. Col nuovo singolo “Come se non fosse niente” scritto per l’ultimo film di Maria Grazia Cucinotta “Tutto Liscio”, Mirko presenta una ballata pop con il sapore di strumenti evocativi come la fisarmonica e il clarinetto in do, rievocando un mondo di emozioni.

Info: 0541 346392

GATTEO A MARE

Piazza della Libertà, ore 21.30

ZEBRATRE IN CONCERTO

Un viaggio musicale carico di adrenalina ed emozioni attraverso le più belle canzoni della musica beat e dei grandi successi anni 70-80-90

Info: 0543 86083

Giardini Don Guanella, ore 22.00

BALLA COI MITI

I miti della musica dance dagli anni ‘70 ad oggi mixati da Luigi Del Bianco.

Animazione di Monika Kiss. Diretta su Radio Sabbia.

Info: 0543 86083

SAN MAURO MARE

Spiaggia Centrale, Bagno Sergio e Neri, dalle 6.30

CONCERTO ALL’ALBA ROSA

info: 0541 346392, 800 589021

Per le vie del paese, dalle 18.00 alle 24.00

FIERA DELLA CONCHIGLIA

San Mauro Mare si trasforma in un borgo di conchiglie. Dall’oggettistica, alla pittura, dalle favole, alla fontana dei desideri. San Mauro scopre il mare e i gioielli che da sempre le onde custodiscono! Esposizione di bancarelle a tema per le vie del paese.

Marching band per le vie del paese.

GATTEO A MARE

Piazze e vie del paese

SETTIMANA NOTTE ROSA

A Gatteo Mare la “Notte Rosa due un’intera settimana con show serali, animazioni “in rosa” e grandi concerti live.

SAN MAURO MARE

Per le vie del paese, dalle 10.00 alle 24.00

FIERA DELLA CONCHIGLIA

San Mauro Mare si trasforma in un borgo di conchiglie. Dall’oggettistica, alla pittura, dalle favole, alla fontana dei desideri. San Mauro scopre il mare e i gioielli che da sempre le onde custodiscono! Esposizione di bancarelle a tema per le vie del paese.

Marching band per le vie del paese.

