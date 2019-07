Notte Rosa 2019 a Cattolica: tutto il Programma

Quattrocento eventi, tanti concerti, fuochi d’artificio: il 5 luglio per il 14° anno la costa e i borghi della Romagna festeggiano il Capodanno dell’estate: De Gregori, Mahmood e Stadio tra gli ospiti. Per il lungo week end che inizierà ufficialmente il venerdì 5 luglio sono in programma più di 400 eventi tra concerti e spettacoli con le performance di grandi nomi italiani e internazionali.

CATTOLICA

Spiaggia Bagni 34, dalle 16.00 alle 20.00

RADIO2 SUMMER LIVE DA CATTOLICA CON I “NUMERI UNI”

il nuovo programma di satira di RAI RADIO 2 dalla spiaggia. A seguire DJ SET.

Arena della Regina, Piazza della Repubblica, ore 21.00

COMEDY CENTRAL TOUR

Il programma di intrattenimento televisivo dedicato alla comicità italiana che vede protagonisti artisti di fama nazionale sbarca a Cattolica in occasione della Notte Rosa.

La conduzione dello show è affidata a FEDERICA CACCIOLA E GIGI E ROSS.

Piazza Primo Maggio, ore 22.00

RADIO2 SUMMER LIVE - FEDERICA CARTA E SHADE

Reduci dal grande successo di Sanremo 2019 FEDERICA CARTA E SHADE faranno tappa a Cattolica con il nuovo brano “Senza farlo apposta”. Artisti tra i più amati dal pubblico giovanile

Collegamenti in diretta con RAI RADIO 2

CATTOLICA

Arena della Regina, Piazza della Repubblica, ore 21.00

COMEDY CENTRAL TOUR CON FEDERICA CACCIOLA E GIGI E ROSS

Il programma di intrattenimento televisivo dedicato alla comicità italiana che vede protagonisti artisti di fama nazionale sbarca a Cattolica in occasione della Notte Rosa. La conduzione dello show è affidata a Federica Cacciola e Gigi e Ross.

Piazza Primo Maggio, ore 22.00

RADIO2 SUMMER LIVE TIROMANCINO

Storico gruppo italiano la cui musica è improntata alla commistione tra forma, canzone e ricerca di sonorità non convenzionali.

Collegamenti con RAI RADIO 2.

