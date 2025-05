Come le PMI possono usare la tecnologia per gestire i rischi senza spendere troppo

Per le PMI, tenere sotto controllo i rischi e gestire al meglio il proprio budget di spesa è fondamentale non solo per crescere, ma anche per continuare a operare.

La sopravvivenza stessa dell’azienda può essere messa a rischio da tantissimi fattori, che non sempre si possono controllare una volta innescato il processo che porta poi a questi pericoli non preventivati. In altri casi, un rischio calcolato può, invece, trasformarsi in una reazione a catena senza fine, con evidenti danni strutturali all’ambiente di lavoro ed economici per le finanze aziendali.

Ma in questo scenario fatto di difficoltà e sfide, c’è una buona notizia: la tecnologia può veramente aiutare le PMI a gestire i rischi, il tutto senza spendere troppo. Infatti, l’evoluzione degli strumenti di videosorveglianza e gestione delle persone che entrano ed escono dagli uffici è oggi disponibile a prezzi competitivi.

Videosorveglianza con AI e cloud

Oggi, installare un dispositivo di videosorveglianza è più accessibile rispetto a qualche anno fa, soprattutto se consideriamo che alcune telecamere dispongono di strumenti integrati per il controllo delle anomalie sulla base di modelli predittivi.

Inoltre, la tecnologia dei giorni nostri consente di usare ambienti come il cloud di videosorveglianza , ideale per monitorare da remoto e in un unico archivio digitale tutto ciò che succede dentro l’azienda.

Migliore controllo sulle situazioni, analisi rapida e più intelligente delle persone e degli oggetti inquadrati, mappatura degli spazi interni con conseguente gestione dei movimenti, sicurezza e scalabilità via cloud sono alcuni dei principali benefit di questa nuova tecnologia.

Inoltre, le migliori apparecchiature di videosorveglianza sono facilmente integrabili con gli strumenti di monitoraggio già esistenti, motivo per cui cambiare tali tecnologie non verrà a costare troppo per un’ azienda locale attenta al proprio budget di spesa.

Blockchain per le transazioni

Sebbene l’Italia resti ancora il fanalino di coda in Europa per l’adozione di tecnologie blockchain , questa importante innovazione può portare a numerosi benefici per le aziende che ne fanno uso.

Non sorprende che alcuni Paesi che prestano una forte attenzione all’industria finanziaria, come per esempio San Marino , abbiano già introdotto delle regole per attirare nuove attività del settore entro i propri confini statali.

Per chi ancora non conosce questa tecnologia, basti sapere che la blockchain funziona come un registro digitalizzato ad altissima sicurezza ed è privo di rischi. Ogni transazione è tracciata, poiché viene scritta su un “blocco” (la parola “blockchain” significa “catena di blocchi”) che riporta l’ammontare monetario, le parti che hanno partecipato allo scambio, la data e l’ora e, a volte, persino il luogo dove è avvenuto lo scambio elettronico.

Le transazioni mediante una blockchain alzano notevolmente il livello di trasparenza e riducono la complessità nella tracciabilità dei bilanci aziendali, dal momento che ogni pagamento o flusso di cassa sarà segnato indelebilmente su questi blocchi.

A livello di costo, alcune piattaforme che usano la blockchain sono disponibili a prezzi veramente convenienti, mentre altre (forse meno sicure o sprovviste di particolari funzionalità) sono addirittura gratuite. Dunque, sono certamente una valida opzione da considerare.

Altre tecnologie

C’è da dire che il panorama delle tecnologie capaci di migliorare la sicurezza e ridurre i rischi delle PMI sono veramente tante ed è difficile riuscire ad elencarne tutte in uno spazio ristretto.

Tuttavia, possiamo ricordarci che in questo panorama vasto e in continuo miglioramento, saranno molte le tecnologie future che riusciranno a emergere nei prossimi anni e che le aziende potranno adottare per ridurre i rischi.

L’altra buona notizia è che anche i costi associati a queste tecnologie saranno sensibilmente ridotti, dato che tali innovazioni saranno prodotte da una moltitudine di operatori.