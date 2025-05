È stata identificata la donna morta questa mattina a Pinarella, travolta da una ruspa in spiaggia. Si tratta di una turista vicentina di 66 anni , Elisa Spadavecchia, insegnante di inglese che si trovava in vacanza in Romagna insieme al marito, carabiniere in pensione. Intanto l’investitore si trova in stato di fermo; la sua posizione è al vaglio.