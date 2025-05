Tragedia questa mattina a Pinarella di Cervia all’altezza del bagno 70. Una donna è morta travolta e dilaniata da una ruspa che transitava lungo la spiaggia per le operazioni di pulizia dell’arenile. Il tremendo episodio si è verificato poco prima delle 11 di questa mattina, con momenti di terrore e panico di fronte alla scena da parte di tante persone che stavano approfittando della bella giornata di sole per una passeggiata. Sul posto, oltre alla Capitaneria di Porto, anche i Carabinieri e la Polizia Locale per ricostruire la dinamica di un incidente tragico quanto assurdo. Immediato ma purtroppo inutile l’arrivo dei sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. La ruspa era guidata da un uomo di 54 anni residente nella zona.