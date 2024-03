Zanzare, salute e malattie, l’Ausl Romagna mobilitata contro la dengue. Vaccino in arrivo. Il porto di Ravenna osservato speciale

«Le zanzare non sono solo un disagio, rappresentano anche un fattore di rischio da prendere sempre più seriamente». L’avvertimento viene lanciato da Raffaella Angelini, direttrice del dipartimento di Igiene pubblica dell’Ausl Romagna, che fa il punto della situazione anche alla luce dei tantissimi casi di dengue che affliggono il Brasile. Il porto di Ravenna è uno degli osservati speciali e le navi provenienti da paesi a rischio sono sottoposti a controlli da parte della sanità marittima. L’ Emilia-Romagna, nel Piano regionale arbovirosi del 2024, ha stanziato 1 milione e 120mila euro per la lotta alle zanzare. Intanto la Regione sta acquistando dosi di vaccino contro la dengue. Sarà somministrato a chi lo richiede e verosimilmente sarà a pagamento. «È utile per chi ha in programma viaggi in zone a rischio, ma bisogna attrezzarsi per tempo, dato che sono previste due dosi a tre mesi di distanza l’una dall’altra».

