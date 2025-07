Cesenatico, trasporta mozzarelle e salsicce e nel furgone ci sono oltre 20 gradi: nei guai l’autista di una ditta ravennate

Nel primo week end di apertura del Presidio di Polizia di Cesenatico, sono stati predisposti mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere nei Comuni di Cesenatico, Gatteo, Savignano e San Mauro Mare. Nei 23 posti di controllo istituiti nel weekend sulle vie di accesso alla riviera è incappato anche un autista romeno alla guida di un autocarro per trasporto di generi alimentari freschi e surgelati per conto di una ditta della provincia di Ravenna. Il personale della volante riscontrando un comportamento anomalo dell’autista, che è parso agitato e sulle spine, ha deciso di esaminare più approfonditamente il veicolo e i prodotti trasportati. Ad una prima verifica, gli agenti hanno immediatamente dubitato circa lo stato di conservazione e trasporto delle merci ivi contenute; tra cui confezioni di petto di pollo, impasto di salsiccia, mozzarella, formaggi, pancetta, yogurt.... A questo punto è stato ritenuto utile interpellare personale dell’AUSL, Unità Operativa Igiene degli alimenti di origine animale di Forlì – Cesena, competente per materia, prontamente intervenuto, al fine di una verifica più approfondita di quanto contenuto nel veicolo.

Come sospettato dagli agenti di polizia, i medici dell’AUSL, utilizzando gli strumenti preposti, hanno constatato le condizioni non idonee di conservazione dei prodotti freschi e surgelati, riscontrando temperature molto oltre la soglia di tollerabilità; in molti casi oltre i 20 gradi; pertanto, al termine delle verifiche sul posto, tutta la merce trasportata è stata sottoposta a sequestro per essere poi successivamente inviata allo smaltimento.