Cesena, il centro commerciale Le Terrazze diventa di Conad

Le Terrazze passano a Conad. L’operazione è in dirittura d’arrivo in questi giorni e si inserisce in un percorso più ampio di consolidamento di Conad nella sua presenza nel territorio.

Si tratta di un’operazione che potrebbe rappresentare un punto di svolta per una struttura, inaugurata ad aprile del 1994 e che fin qui ha avuto una storia spesso in salita. È infatti una struttura commerciale di medie dimensioni nata in un contesto non particolarmente fortunato in termini di facilità di accesso e non particolarmente integrata con il contesto urbano circostante.

Un primo importante momento di crisi fu quello tra la fine del 2014 e il 2015 quando dopo una decina d’anni chiusero a stretto giro Simply e Self. Il primo venne sostituito da un Dipiù e nemmeno in questo caso le cose furono facili. Andò infatti in difficoltà appena 3 mesi dopo il cambio di insegna e fu grazie a un gruppetto di imprenditori cesenati che decise di subentrare portando avanti la stessa insegna che fu possibile salvare i posti di lavoro che sembravano di nuovo a rischio. Da allora si sono susseguite gestioni e insegne, ma nonostante i tentativi quel posto non è mai davvero decollato.

Ora la possibile svolta con Conad che in quella porzione di città ha già punti vendita consolidati e affermati a Case Finali e al Montefiore. L’acquisizione delle Terrazze aggiunge un tassello, ma soprattutto sottrae spazio a una potenziale concorrenza. Quali siano i progetti di Conad per quegli spazi non è però ancora dato saperlo. Si tratta di un’operazione che dovrebbe essere legata alla natura commerciale di Conad e non legata a operazioni di natura immobiliare, ma non è scontato che sarà un supermercato a trovarvi “casa”.

Una parte importante di un progetto di rilancio di successo sarà capire quali marchi hanno potenziale maggiore in quel contesto. Quello che va detto è che non sono molte le realtà imprenditoriali che sul territorio hanno il potenziale per impegnarsi in un progetto di rilancio che non si preannuncia facile, per Conad si tratta di una sfida che va ad aggiungersi a quella già annunciata di rivitalizzazione del Foro Annonario, la cui proprietà in questo caso è pubblica ma che Conad ha in gestione.