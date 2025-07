Giovane coppia, morti per tumore: gara solidale per aiutare il figlio

«È una storia che ha davvero dell’incredibile nella sua assurdità quella accaduta qualche anno fa a Carpineta. Due ragazzi, marito e moglie, che in seguito a una grave malattia hanno lasciato giovanissimi questa terra e il loro figlio».

Gli amici di Simone Casadei e Stefania Prati non sono rimasti con le mani in mano. E per ricordare i due coniugi che non ci sono più hanno deciso di cenare tutti insieme in piazza. Raccogliendo, e non è la prima volta, fondi da destinare al figlio rimasto orfano.

«Lui, Simone, ribattezzato Sanchez in uno dei tanti campeggi di don Pasquale di Sorrivoli - raccontano gli organizzatori dell’evento - era un ragazzo solare e spensierato con una grande passione per il violino, nata nelle ore di musica alle scuole medie di Calisese. Grande lavoratore in un molino di Cesena, senza mai problemi di salute. Stefania una ragazza semplice, sorridente con una grande voglia di vivere, lavoratrice in un chiosco di piadine e strettamente legata alle amiche di Carpineta, amicizia che le permise di incontrare Simone, per il quale scoccò la scintilla che di lì a poco portò ad un felice evento: la nascita di loro figlio, che suggellarono con la scelta del matrimonio». Una storia felice che non era destinata a rimanere tale. «Infatti un giorno si manifestarono strani episodi per Simone, come le convulsioni che iniziarono a destare il sospetto dei medici e di lì a poco la terribile notizia: un tumore al cervello. Si tentò un intervento chirurgico con la speranza di estirpare quel male, tentativo che però non riuscì, lasciando il nostro Sanchez spegnersi un po’ alla volta giorno dopo giorno, sotto gli occhi impotenti di mamma Carla e babbo Sergio che non smisero di assisterlo sino all’ultimo minuto».

Non è finita: «Toccò poi a Stefania passare per questo assurdo destino. Poco tempo dopo alla giovane fu diagnosticato un tumore al seno. Per lei la via della chemio e poi la radioterapia che però non riuscirono a salvarla: morta 3 anni dopo Simone».

Gli amici di Carpineta, i ragazzi con cui Sanchez e Stefania facevano gruppo, organizzano da allora una cena per ricordarli e per raccogliere soldi a favore del figlio rimasto orfano. Un evento che ora estendono pubblicamente a chi vorrà partecipare: «Chiunque può venire a cena, con menù romagnolo, sabato 12 luglio ore 20 nel piazzale della chiesa di Carpineta».

Tutto quanto raccolto tra cena ed eventuali ulteriori donazioni andrà al figlio della coppia. Prenotazioni e info telefonando a Emmanuele al 328 8993370.