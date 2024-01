Ravenna, Fleximan alla romagnola: abbattuto un velox a Osteria GALLERY

Ieri un sostenitore di Fleximan aveva appeso un cartello a un autovelox di via Bellucci a Ravenna, oggi un suo emulatore ne ha abbattuto uno a Osteria in via Dismano. Il palo di ferro è stato tranciato di notte, presumibilmente con un flessibile, marchio di fabbrica dell’ancora ignoto sabotatore che nei giorni scorsi ha colpito più volte nel Triveneto per protestare (in maniera assolutamente illegale) contro il posizionamento delle postazioni che immortalano gli automobilisti incuranti dei limiti di velocità. Un’azione dimostrativa che, successivamente, è stata copiata anche da altri sempre in Veneto e ora anche nel territorio romagnolo. In quel tratto di strada, al km 6.500 della Via Dismano, vige il limite dei 70 all’ora e dopo l’abbattimento un tecnico ha portato via tutto il materiale.