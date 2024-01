Fleximan ha tifosi a Ravenna: un cartello sull’autovelox di via Bellucci

È ancora ignota l’identità di Fleximan, il “giustiziere” degli autovelox che negli ultimi mesi sta mettendo fuori uso, abbattendoli con un flessibile, i rilevatori di velocità del Nord Italia. Sulle sue tracce ci sono cento pattuglie dei carabinieri, che stanno acquisendo informazioni utili - tra immagini di telecamere e targhe delle auto - per scovarlo. L’eco delle sue “gesta” tuttavia è arrivato anche a Ravenna, dove questa mattina qualche supporter del boicottatore ha appeso su un autovelox di via Bellucci un cartello, in cui invita lo stesso Fleximan a mettere in azione il flessibile anche nella città romagnola e, nello specifico, proprio ai danni dell’ultimo impianto posizionato dall’amministrazione comunale nei mesi scorsi, impianto che ha già sanzionato molti automobilisti non rispettosi dei divieti.