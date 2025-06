Rimini, boom di arrivi e albergatori arrabbiati: “Saltate le corse dei bus: turisti bloccati”

«Corse soppresse e turisti bloccati alla fermata ad aspettare un bus urbano che non arriva mai. Tutto questo è assurdo. Soprattutto se accade durante RiminiWellness e ponte del 2 Giugno». Tono fermo, parole ben pesate, Patrizia Rinaldis, presidente dell’Associazione albergatori riminesi, raccolte le lamentele di molti colleghi, mette in guardia i vertici di Start Romagna, «affinché rivedano la programmazione del servizio di trasporto pubblico». «Quello che è accaduto in questo fine settimana ha del surreale – denuncia Rinaldis -. E mi domando: è normale, in una città turistica come Rimini, stiamo parlando della città balneare più importante d’Italia per arrivi, pernottamenti, e pil prodotto, che per tre giorni, durante il primo lungo ponte estivo, saltino le corse, alcune fermate vengano sospese, e i bus, quando arrivano, lo fanno in forte ritardo? Ebbene, no: questo non è normale!». Una denuncia urlata quella della numero uno degli albergatori riminesi. Che rilancia un malessere già esternato, nel corso dell’inverno, dagli utenti - lavoratori e studenti -, e dagli stessi rappresentanti sindacali degli autisti Start. «E non si parli della solita carenza di personale! – sottolinea Rinaldis -. Questa è una cosa che riguarda Start e che deve gestirsi Start. A noi albergatori questo non riguarda. A noi interessa solo che i turisti abbiano il loro pullman per andare in stazione o per muoversi in città. Senza disagi e con puntualità. In gioco c’è anche l’immagine della città».