Cesena, violenta aggressione di dicembre: Plaza Turkish Kebab chiuso dieci giorni

Dopo la violenta aggressione dello scorso primo dicembre, a Cesena è stato chiuso per dieci giorni il “Plaza Turkish Kebab” in Viale Bovio per ragioni di ordine e sicurezza. Il provvedimento di sospensione della licenza dell’attività commerciale, firmato dal Questore Claudio Mastromattei, è stato ritenuto necessario per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, essendo il locale luogo abitualmente frequentato da pregiudicati e pericolosi, oltre che per essere stato scenario di diversi episodi violenti.

L’esercizio commerciale nell’ultimo periodo è stato palcoscenico di una rissa che aveva coinvolto diverse persone, tra cui in particolare due uomini di origine algerina e i proprietari del locale, una famiglia di origine turca.

E’ bastato questo per attirare l’attenzione dei poliziotti del Commissariato di Cesena che hanno dato avvio ad un’attività di indagine che, in breve tempo e grazie alla visione delle telecamere, consentiva di identificare tutti i responsabili della rissa e a denunciarli all’Autorità Giudiziaria.

Problemi anche nel maggio 2021

Il locale non è nuovo ad episodi di questo tipo poiché già nel maggio 2021 vi era stato un intervento congiunto della Polizia e dell’Arma dei Carabinieri per una violenta lite tra due cittadini magrebini. All’epoca l’accaduto suscitò notevole clamore per la sua gravità, poiché uno dei due contendenti era armato di un grosso coltello. Anche in quella circostanza i responsabili furono identificati e denunciati, ed emerse che il locale era luogo abitualmente frequentato da malviventi e persone pericolose.