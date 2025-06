San Marino, i ladri entrano in banca e se ne vanno con una cassaforte di oltre due quintali

Rubano una cassaforte da oltre due quintali in banca. Come riporta San Marino Rtv, nella notte poco prima delle 3 una banda di ladri si è introdotta nella sede di Faetano della Banca di San Marino, in Strada della Croce. Immediato l’allarme, ma nonostante il tempestivo intervento del servizio di sicurezza e Gendarmeria la banda era già fuggita. Una volta forzata un’uscita di sicurezza dell’istituto i ladri hanno prelevato un mezzoforte, una cassaforte contabile usata dai cassieri per la raccolta, il conteggio e lo stoccaggio del denaro versato dai clienti, dal peso di oltre 2 quintali. È stato trascinato sul pavimento fino a raggiungere l’esterno della sede e poi caricato su un mezzo che le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare.