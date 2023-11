Volley A2, per la Consar è l’occasione per un altro passo avanti

Si rimette in pari la Consar dopo un avvio di stagione ad handicap e c’è una brutta sconfitta come quella di dieci giorni fa contro Brescia da cancellare dagli occhi dei propri tifosi. Stasera nel recupero della prima giornata di campionato, Ravenna ospita alle 20 al De Andrè il Delta Group Porto Viro. L’obiettivo è quello di conquistare i tre punti e agganciare in classifica proprio Brescia che viaggia al quarto posto a cinque lunghezze dalla vetta.

Non sarà affatto semplice perché i veneti hanno all’attivo 8 punti in classifica, frutto, come la Consar, di tre vittorie e due sconfitte e anche loro possono fare un bel balzo avanti con un risultato positivo. Ravenna si è rimessa in carreggiata vincendo una partita tutt’altro che semplice sul campo di Ortona con autorità e determinazione. Ora serve la continuità di rendimento per stazionare nelle posizioni di vertice ma non va dimenticato che Ravenna ha in squadra alcuni ragazzi molto giovani, destinati a salire di tono con il passare delle giornate e dunque qualche black out può essere comunque messo in bilancio soprattutto in questa fase.

«È iniziata una settimana in cui non avremo tregua - dichiara il coach Marco Bonitta, riferendosi alla partita odierna ma anche alla sfida di sabato a Santa Croce sull’Arno contro Siena - perché giocheremo due partite in quattro giorni e con quella di Ortona diventano tre in sette giorni, con due trasferte. Il regolamento permette questo e ci adeguiamo. Pensiamo intanto al Porto Viro. È stato importante avere vinto a Ortona perché ci permette di affrontare con uno spirito diverso questa partita. Non fosse arrivato il risultato, la gara di domani sarebbe stata ancora più difficile di quella che già è. L’affrontiamo però con la serenità di chi sa di avere messo altri tre punti nel carniere».

La continuità di rendimento

È l’obiettivo principale del tecnico ravennate in vista della partita con l’ostico Porto Viro. «Contro Ortona abbiamo concesso qualcosa di troppo, ma la personalità e la superiorità mostrate nel primo e quarto set sono segnali importanti. Dobbiamo restare attenti e mantenere un livello alto perché qui, in questo campionato, ci sono giocatori che se fai un 20% in meno, ti sopravanzano».

Porto Viro arriva dalla limpida vittoria casalinga contro Castellana Grotte ed è una squadra piena di ex o comunque di vecchie conoscenze del volley di casa nostra, a partire dal palleggiatore, Fernando Garnica, ex Ravenna, mentre l’opposto è il pericoloso Barotto (32 punti domenica), al centro gioca il romagnolo, altro ex di turno, Matteo Zamagni in diagonale con Eccher, in banda l’ex Conselice Nicola Tiozzo, in diagonale con Felice Sette, specialista del beach. Il libero è Davide Morgese. Bonitta dovrebbe puntare su Mancini in regia, l’opposto Bovolenta, i centrali Bartolucci e Mengozzi, in banda volata per il posto da titolare fra Falardeau e Panciocco in diagonale con Orioli, Goi libero. Diretta streaming su volleyballworld.tv.