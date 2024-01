Tennis, Villa Carpena, ecco i baby protagonisti

E’ andata in scena nel weekend al Tennis Villa Carpena una tre giorni dedicata ai migliori talenti del tennis giovanile regionale, il torneo Under 11 e 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 12 femminile successo di Ioana Bala. La portacolori del Tennis Club Riccione, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Sofia Muccinelli (n.4) per 4-0, 4-2 ed in finale Caterina Cova (Tc Faenza, n.3) per 4-1, 4-1.

Nell’Under 11 femminile si è imposta Anna Foschini (Ct Zavaglia) che ha estromesso in semifinale Noemi Caligari per 4-1, 5-4 ed in finale Greta Bonaventura (Ct Cacciari Imola) per 4-1, 4-0.

Nell’Under 11 maschile finale tra Tommaso Pilati (Tc Faenza) e Diego Gentile (Ten Sport Center Pinarella). Il titolo è andato a Diego Gentile che si è imposto per 4-2, 5-3. Semifinali: Pilati-Federico Montuschi 4-2, 5-3, Gentile-Benjamin Rossi 4-0, 4-1.

Nell’Under 12 maschile il match-clou ha visto di fronte il ravennate Leonardo Satta (Ct Zavaglia) e Mattia Vincenzi (Ct Cervia). Il titolo va a Vincenzi che si è imposto nella finalissima per 4-2, 4-1. Semifinali: Satta (n.1)-Riccardo Briganti (n.4) 4-0, 3-5, 7-5, Vincenzi (n.2)-Francesco Paganelli 5-4, 2-4, 7-2.

Il giudice di gara è stata Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.