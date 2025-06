Cesenatico, cresce il fenomeno dei lettini “parcheggiati” abusivamente contro le reti

Assume proporzioni sempre più consistenti l’abusivo posizionamento permanente di lettini nella spiaggia libera in un tratto a Ponente. La porzione in questione è tra via Tito Speri e il Sand Gate (che non c’entra nulla con la vicenda), nel punto prospiciente la colonia abbandonata. In quel tratto è presente una rete malmessa, che divide la spiaggia dalla colonia, divenuta luogo di posizionamento dei lettini tenuti sotto chiave. In sostanza i bagnanti anziché prendersi dietro ogniqualvolta i lettini hanno deciso di parcheggiarli in via permanente chiudendoli con un lucchetto nella rete. Una cattiva abitudine riscontrata con poche situazioni all’alba della stagione, cresciuta col trascorrere delle settimane al punto da registrare in questi giorni dimensioni considerevoli. Nel tratto in questione, in appena una cinquantina di metri, sono ben 16 i lettini posizionati al di fuori degli aspetti normativi che regolamentano le spiagge libere. Le immagini a tal proposito parlano da sole.