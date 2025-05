Tennis, prime finali al Tre Colli

Il Tre Colli Tennis Club di Brisighella ha ospitato il torneo Under 12-14, maschile e femminile, il trofeo “Gelateria Linus Ice”, con la formula Rodeo. Nell’Under 12 femminile successo di Sara Gavagna (Cus Ferrara) in finale su Sofia Baraccani (n.2), portacolori del Tc Faenza, con un doppio 4-0. Nell’Under 12 maschile ha vinto Mattia Costa. Il portacolori del Tc Marfisa Ferrara, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale Matteo Stanghellini 4-0, 5-3 e in finale Lorenzo Verratti (n.1), portacolori del Nettuno Tc Bologna, per 5-3, 4-5 (3), 8-6.