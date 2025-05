Tennis, Daniela Morigi in semifinale al Maretennis

Prosegue al Maretennis il torneo Veterani Over 45-55-65 e Ladies limitato alla 3° categoria. Over 45 quarto turno: Roberto Zola (3.5)-Giovanni Fini (4.1) 6-0, 3-6, 10-1. Quarti: Stefano Bucci (3.2)-Stefano Chiodi (3.3) 6-4, 3-2 e ritiro. Over 55, secondo turno: Stefano Giorgetti (4.4)-Maurizio Foschi (3.5) 6-2, 6-2, Fabrizio Rubbi (3.5)-Massimiliano Marzagalli (4.1) 7-5, 6-3. Quarti: Stefano Cornacchia (4.1)-Mattia Foschi (3.3, n.3) 2-6, 6-3, 12-10. Over 65, quarti: Claudio Fogli (4.2)-Giovanni Masinelli (Nc) 6-4, 6-2, Francesco Benanchi (4.2)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2) 6-1, 6-2. Ladies 40, semifinali: Daniela Morigi (4.3, n.2)-Desiree Ciampa (4.5) 6-1, 6-0.