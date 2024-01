Atletica, Michele Brini fa doppietta, bene Bolognesi, Bartolini, Caporusso e Gloria Dradi

Si comincia a fare sul serio nella stagione indoor, con il primo week-end del 2024 a mandare in scena due importanti meeting nazionali ad Ancona (annullato invece causa problemi al riscaldamento quello regionale di Parma). In evidenza i romagnoli, con tanti atleti capaci di migliorarsi.

Turchi e Bolognesi a braccetto

Nei 400 metri la più veloce fra le atlete dell’Emilia-Romagna è stata la Junior Lovepreet Rai (Atletica Lugo), che con 59”30 abbatte il muro dei 60” e chiude ottima settima. Dai 60 ecco la sesta piazza di Sofia Urbinati (Nuova Consolini), brava a correre in 8”10, dopo essersi guadagnata la finale D con 8”08. Finale alla quale, invece, ha rinunciato l’altra Allieva Sofia Collini (Endas Cesena), spintasi fino ad 8”07.

Nell’asta Gloria Dradi (Allieva della Nuova Consolini) si migliora di 10 centimetri, sale a 3.60 e chiude sul secondo gradino del podio, mentre sui 60 maschili Denis Libofsha (Santamonica Misano) fa 7° in finale A con 6”98 (un centesimo meno rispetto alla batteria). Dai 400 arriva l’identico tempo di 49”75 in due serie differenti e il 7° posto a pari merito per Mattia Turchi (Imola Sacmi Avis) e per lo Junior Paolo Bolognesi (Edera Forlì), entrambi al primato personale al coperto.

Da sottolineare il 50”59 dell’Allievo Fabrizio Caporusso (Libertas Atletica Forlì, 12°) e il 51”02 di Valerio Tagliaferri (Olimpus San Marino, 15°). Infine 51”54 per Biagio Vignatelli (Endas Cesena, 18°). Tommaso Gozzi (Atletica Imola) salta 1.85 nell’alto e si migliora di un centimetro, arrivando ai piedi del podio. Sui 200 è ancora protagonista Caporusso che corre in 22”60 ed è 6°, poco davanti a Paolo Bolognesi (22”76, 8°). Sui 3000 ottimo 3° posto in 8’52”32 dello Junior Riccardo Sintoni (Libertas Forlì), mentre i 60 ostacoli vedono l’affermazione in 8”39 di Michele Brini (Sacmi Avis). Lo imita nei 60 ostacoli Juniores lo stesso Bolognesi (8”28 in finale e 8”48 in batteria), con il suo compagno di squadra Adam Gouem 5° (8”80 e 8”58).

Nel peso ottimo 12.80 sempre di Brini (progresso di 6 centimetri) e tra gli Allievi spicca il 13.52 di Andrea Bartolini (Libertas Forlì), entrambi vincitori di categoria. Nei 3000 donne, 10’33”95 della Junior Agnese Lanzi (Edera Forlì, settima), nei 60 ostacoli l’8° posto con 9”19 in finale A Giulia Senni (Endas Cesena, 9”13 in batteria) e tra le Allieve il 2° a 9”07 di Angelica Collini (9”05 in batteria). Nell’alto 1.70 con personale migliorato di due centimetri per Lucia Andreani (Atletica 75 Cattolica) sul secondo gradino del podio e dal lungo quarta piazza a suon di record con 5.43 per Anna Venieri (Lugo). r.r.