Il Giro d’Italia accoglie Manuele Tarozzi

Dopo tre anni un romagnolo torna a disputare il Giro d’Italia. È il faentino Manuele Tarozzi che ieri è stato inserito nella lista dei ciclisti della Vf Bardiani che prenderanno parte da sabato all’edizione numero 107 della Corsa Rosa che scatterà da Venaria Reale. Una notizia improvvisa e bellissima, arrivata quando ci si apprestava a vedere il terzo Giro d’Italia consecutivo senza atleta romagnoli (l’ultimo fu Belletti nel 2021). Nella lista ufficiosa dei partenti, infatti, Tarozzi non era stato inserito nella formazione di Bruno e Roberto Reverberi, salvo riapparire nella distinta ufficiale di ieri al posto del valtellinese Alessio Martinelli. Senza togliere nulla al ciclista lombardo, Tarozzi ha ampiamente meritato la convocazione in quello che sarà il primo Giro d’Italia della sua carriera. Lo ha fatto con la sua grinta e il suo coraggio, disputando ogni gara con uno spirito combattivo fuori dal comune e con la combinazione unica di saper rischiare e macinare tantissimi chilometri faccia all’aria. Ed è così che è nata la doppietta capolavoro della Bardiani nella prima tappa della “Comunitat Valenciana” (vittoria di Alessandro Tonelli in parata su Tarozzi), la maglia di miglior scalatore alla “Coppi e Bartali”, ma anche l’ottimo 12° posto nella classifica generale al recente “Presidential Tour of Turkey”. E sono gli stessi ingredienti che la Bardiani chiederà al corridore manfredo nell’imminente Giro d’Italia e che sicuramente Tarozzi cercherà di ricambiare con tantissimi chilometri in fuga. L’obiettivo dichiarato della squadra reggiana è la vittoria di tappa, ma anche con un occhio alla classifica generale con l’espertissimo Domenico Pozzovivo che sabato eguaglierà il record di Vladimiro Panizza con 18 partecipazioni alla Corsa Rosa.

Un Giro faentino

Tarozzi in strada, Cassani in televisione e il passaggio della corsa rosa nella giornata di venerdì 17 maggio (Riccione-Cento). E peccato che Raffaele Babini non sia più ufficialmente il direttore di corsa, altrimenti Faenza avrebbe fatto jackpot nel prossimo Giro. Tarozzi è stato lanciato al professionismo dal Team #InEmiliaRomagna e con il contributo determinante di Davide Cassani. Un’ulteriore stimolo per Tarozzi, che potrebbe mettere in seria difficoltà l’imparzialità di Cassani nel ritrovato ruolo di commentatore tecnico Rai.