Calcio C, Il Rimini regala a Troise un portiere esperto: tesserato Lorenzo Colombi, nella passata stagione alla Reggina

Verrebbe da dire che il Rimini moltiplica i portieri, passando da Colombo a... Colombi. Battute a parte, la società ha subito fatto un regalo al nuovo tecnico Troise, tesserando (contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione per la stagione successiva) il 32enne Simone Colombi, che era svincolato dopo il fallimento della Reggina. “Il Rimini Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Colombi. Il portiere classe 1991 in carriera ha collezionato 10 presenze in serie A, 196 in Serie B e 36 in Serie C, vestendo tra le altre le casacche di Parma, Carpi, Palermo, Padova e Cagliari. Nell’ultima stagione è sceso in campo 25 volte con la maglia della Reggina. Il nuovo portiere biancorosso ha sottoscritto con il Rimini FC un contratto di due anni con opzione per il terzo”.