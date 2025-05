Forlì, ecco i giocatori da cui Miramari intende ripartire

Che l’operazione Serie C abbia inizio. Mentre la proprietà del Forlì è al lavoro da giorni per non farsi cogliere in fallo al momento dell’iscrizione al campionato di Serie C (che come detto dal presidente della Lega Pro, Matteo Marani, una settimana fa nell’incontro con le neopromosse avvenuto a Firenze «deve essere la vostra priorità»), l’area tecnica, sotto le indicazioni del confermato Miramari sta iniziando a progettare la squadra che affronterà la C. Ecco come si presenta al momento la situazione.

Portieri

La salvezza della Spal è stata accolta con favore dal Forlì, che a questo punto potrebbe riuscire a strappare il prestito di Martelli anche per la prossima stagione. Al suo fianco sarà inserito un portiere di esperienza. E’ invece terminata l’avventura di Colombo, che è già stato liberato dai biancorossi.

Difensori

Il Forlì riparte da Saporetti, protagonista di un super campionato e felice di rinnovare, e vuole confermare ad ogni costo anche Sbardella (il vero leader dello spogliatoio biancorosso), che però ha qualche offerta in Serie D che intende “pesare”. Trattativa avviata anche per il rinnovo di Mandrelli, che il Sassuolo ha svincolato. Drudi non sarà confermato, mentre Falasca, Mosti e Valmori rientreranno alle rispettive basi (Perugia, FeralpiSalò e Cesena) per fine prestito.

Centrocampisti

Miramari non intende rinunciare a Menarini, che quindi rimarrà. Rinnovo in vista anche per Gaiola, mentre sarà confermato uno solo tra Campagna e Rossi. Eleonori e Valentini sono destinati ad andare in prestito, Firman torna per fine prestito alla Juve Next Gen e Lilli sarà quasi certamente liberato.

Attaccanti