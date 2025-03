Festa del papà: il Cesena consegna i bavaglini ai nuovi nati e in ospedale Ciofi ritrova un suo ex compagno

Oggi il Cesena Fc, in occasione della Festa del Papà, ha deciso di sostenere il reparto di Ostetricia e Neonatologia dell’Ospedale Bufalini di Cesena donando ai padri dei piccoli pazienti degli speciali bavaglini del Cavalluccio.

Il difensore bianconero Andrea Ciofi ed il consigliere Massimo Agostini hanno raggiunto il Bufalini per effettuare la consegna nelle mani dei papà presenti nel reparto di Ostetricia e Neonatologia. Per una curiosa coincidenza. Ciofi ha consegnato il bavaglino nelle mani di un papà dal cuore bianconero come Brenton Tola, suo ex compagno ai tempi della Serie D vinta con Beppe Angelini in panchina.