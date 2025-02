Diretta Cesena-Pisa 1-1 live FINALE

CESENA-PISA 1-1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Piacentini (25’ st Bastoni), Prestia, Mangraviti; Adamo, Berti (7’ st Celia), Francesconi (36’ pt Mendicino), Saric (25’ st Antonucci), Donnarumma; Shpendi (1’ st Russo), La Gumina. In panchina: 1 Pisseri, 93 Siano, 73 Pieraccini, 71 Manetti, 20 Tavsan. Allenatore: Michele Mignani.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli (37’ st Arena), Caracciolo, Bonfanti; Tourè (14’ st Sernicola), Marin, Piccinini (22’ st Abildgaard), Angori; Moreo, Tramoni (22’ st Morutan); Meister (14’ st Hojholt). In panchina; 1 Nicolas, 22 Loria, 13 Sussi, 27 Castellini. 33 Calabresi, 21 Solbakken, 16 Buffon. Allenatore: Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

RETE: 33’ pt Touré, 34’ st La Gumina.

ESPULSO: Donnarumma al 4’ st.

AMMONITI: Canestrelli, Meister, Adamo, Touré, Mendicino, Klinsmann, Russo, Angori.

NOTE: Spettatori 11.376 (8.080 abbonati, 3.296 paganti) per un incasso di 108.095,74 euro. Angoli 1-2.

Finisce qui: Cesena-Pisa 1-1, i bianconeri rimontano nuovamente un gol di scarto con l’uomo in meno.

51’ st. Corner Pisa, Russo allontana, nuovo cross in mezzo, rimpallo e uscita alta sicura di Klinsmann.

49’ st. Possibilità di contropiede per il Cesena ma Bastoni spreca con un lancio nettamente fuori misura.

47’ st. Simulazione anche di Angori appena fuori dall’area, giallo.

46’ st. Sei minuti di recupero.

43’ st. Tiro-cross insidioso di Sernicola, ci mette i pugni Klinsmann.

42’ st. Cross velenosissimo da sinistra, Klinsmann non esce, anticipo provvidenziale di Celia su Morutan.

40’ st. Bastoni lancia per Russo, che prende il fondo e va giù in area. Per Maresca è giallo per simulazione.

37’ st. Parapiglia in area Cesena, Sernicola da destra si accentra e cerca la porta, tiro ribattuto da Mangraviti. Arena per Canestrelli nel Pisa.

34’ st. LA GUMINA!!! PAREGGIA IL CESENA! Antonucci libera Adamo sulla destra, cross dal fondo verso Russo, girata respinta da Semper su La Gumina che da pochi passi non può sbagliare.

28’ st. Palla sulla destra per Sernicola, conclusione maldestra che diventa un assist per Morutan il quale non trova la porta in spaccata. Subito dopo, giallo a Klinsmann per proteste.

26’ st. Ammonito Mendicino, entrata scomposta su Morutan.

25’ st. Nel Cesena escono Saric e Piacentini, dentro Antonucci e Bastoni.

22’ st. Nel Pisa fuori Tramoni e Piccinini, dentro Morutan e Abildgaard.

21’ st. Moreo cerca la porta appena dentro l’area, blocca a terra Klinsmann.

18’ st. Sinistro dalla distanza di Angori, palla di nuovo alta.

16’ st. Russo vince un contrasto e cerca il filtrante per mandare in porta La Gumina, Caracciolo interviene e blocca l’azione.

14’ st. Sernicola per Touré e Hojholt per Meister nel Pisa.

13’ st. Cross dalla destra di Touré, Adamo lascia sfilare ma la palla non esce e arriva all’accorrente Angori, mancino alto sopra la traversa.

12’ st. Touré stende La Gumina, ammonito anche lui. Cesena che cerca di reagire con grinta e rabbia.

8’ st. Il Manuzzi “insorge” contro la direzione di Maresca che ammonisce pure Adamo per proteste.

7’ st. Celia per Berti nel Cesena. Un rosso anche per un componente della panchina bianconera (il magazziniere Petrosino): proteste veementi dopo un fallo del già ammonito Canestrelli.

4’ st. ESPULSO DONNARUMMA. Piede giudicato “a martello” e cartellino rosso per l’esterno bianconero, Cesena in 10.

4’ st. MARESCA AL VAR. Possibile rosso per il 7 bianconero, richiamato al monitor il direttore di gara.

3’ st. Contrasto con Touré, Maresca ammonisce Donnarumma.

1’ st. Cambio all’intervallo nel Cesena: fuori Shpendi, dentro Russo. Parte la ripresa.

51’ pt. Finisce dopo 50 minuti e mezzo il primo tempo: Pisa avanti per 1-0 al Manuzzi.

48’ pt. IL VAR ANNULLA IL PAREGGIO DEL CESENA! Donnarumma trova Adamo dalla sinistra, splendida girata dell’esterno bianconero, che però al momento del cross si trovava in posizione di offside. Si resta sullo 0-1.

46’ pt. Quattro minuti di recupero.

44’ pt. Touré per Piccinini, cross di prima verso Piccinini che gira sopra la traversa. Poco dopo, rimpallo che favorisce Meister, ottimo recupero di Adamo nei pressi della porta cesenate.

43’ pt. Donnarumma rientra sul destro e mette al centro verso Shpendi, che taglia bene sul primo palo ma non riesce ad agganciare a dovere la sfera.

41’ pt. Giallo anche per Meister, entrato in netto ritardo su Mendicino.

39’ pt. Fallo tattico di Canestrelli su Saric che stava per involarsi dalla metà campo, primo giallo del match.

36’ pt. Francesconi ha la peggio in un duello aereo e non riesce a continuare: al suo posto dentro Mendicino.

33’ pt. PISA IN VANTAGGIO. Punizione dalla sinistra battuta da Angori, palla prolungata da Meister verso Touré che sovrasta Donnarumma e indirizza di testa verso la porta, Klinsmann tocca ma non basta: ospiti avanti al Manuzzi.

31’ pt. Tramoni entra in area e cerca un varco per poi servire l’accorrente Moreo, destro dalla distanza altissimo.

27’ pt. Dribbling secco di Canestrelli e palla al centro per Moreo, sponda a cercare Meister con Adamo che arriva in anticipo e allontana la minaccia.

26’ pt. Adamo gira in mezzo dalla destra, La Gumina sfiora e la palla schizza su Semper che anticipa di un soffio Shpendi.

25’ pt. Cross potente e preciso di Berti dalla destra, Shpendi tenta la sponda per La Gumina, Canestrelli capisce tutto e allontana.

22’ pt. Ancora Berti ad illuminare, palla a Saric e cross basso dal fondo respinto da Canestrelli. Poco dopo il 14 smista per Piacentini che guadagna il primo corner del match.

19’ pt. Berti recupera e serve La Gumina che gira subito a sinistra per Saric. Il cross col mancino del neoacquisto finisce dritto sui guantoni di Semper.

16’ pt. Marin soffia palla a Francesconi a centrocampo e avanza verso l’area bianconera ma lo stesso Francesconi è bravissimo a rientrare sull’avversario e a far nuovamente sua la sfera.

14’ pt. Gol annullato a La Gumina: mandato a tu per tu con Semper da un rinvio dalle retrovie di Prestia, l’ex Samp realizza ma era in netto fuorigioco.

13’ pt. COSA SI MANGIA TRAMONI. Touré prende il fondo sulla destra e mette basso a rimorchio, velo di Moreo e l’11 del Pisa spedisce a lato da ottima posizione.

8’ pt. Recupero alto di Donnarumma, palla a Francesconi che scodella in mezzo per Shpendi, controllo maldestro del centravanti bianconero pescato anche in fuorigioco dall’assistente.

6’ pt. Cesena sorpreso su una punizione battuta velocemente da Moreo per Meister, che controlla sulla linea di fondo subendo però l’ottimo rientro di Shpendi che guadagna anche rimessa dal fondo.

5’ pt. Rientra in campo il difensore bianconero, solo una botta per lui.

4’ pt. Staff medico in campo per Piacentini, a terra dopo un duro contrasto con Meister.

1’ pt. Si comincia, primo pallone per il Cesena che attaccherà sotto la Curva Mare.