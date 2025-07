Cesenatico, denunciato negoziante che vendeva tirapugni. Sequestrati 56 pezzi

CESENATICO. Nella giornata di giovedì 10 luglio 2025 equipaggi della Polizia Locale e della Polizia di Stato di stanza a Cesenatico, hanno passato al setaccio i numerosi minimarket sul lungomare Carducci, al fine di verificare la regolarità della merce posta in vendita. Nello specifico l’attività di controllo era finalizzata alla prevenzione ed al contrasto della vendita delle cosiddette “armi bianche”, strumenti atti ad offendere che, sempre più spesso, vengono acquistati e portati dai giovani che affollano la riviera nei mesi estivi.

Nel corso dell’ispezione commerciale gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 56 tirapugni metallici esposti nei banchi e pronti alla vendita. Il responsabile dell’attività, un 50 enne del Bangladesh, è stato pertanto deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di cui all’art. 695 c.p. in riferimento all’articolo 31 del T.U.L.P.S.

Il tirapugni è infatti qualificato come arma bianca propria da botta, vietata in quanto specificamente progettata per l’offesa della persona ed il cui porto fuori dall’abitazione è vietato dalla L. n. 110/1975.

L’attività di controllo si inserisce nell’ambito di servizi congiunti a più ampio respiro, finalizzati a garantire una sana movida.

I controlli, anche nei mercati cittadini, proseguiranno nelle prossime settimane