Cesena, Mignani la base da cui ripartire: novita per diesse e settore giovanile

L’amarezza per la sconfitta di Catanzaro è ancora appiccicata addosso. Ciò che sarebbe potuto accadere ma non è successo non deve essere un peso per nessuna coscienza perché il Cesena, inteso come squadra e come gruppo, ha dato il massimo. Dimostrando spirito e anima. Evidenziando, sul campo, quell’identità che Mignani ha impresso sul Cavalluccio. Che poi qualche volta in stagione ci siano stati rimbalzi negativi fa parte del processo di crescita di un Cesena che aveva i due terzi dei giocatori con pochissime partite di B (se non nessuna) dentro al proprio zainetto.