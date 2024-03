Calcio serie D, Lo United è in bilico tra il nuovo tecnico e l’ingarbugliata matassa-Graffiedi

Sono ore febbrili in casa United Riccione che entro questa mattina dovrà trovare un nuovo allenatore a cui affidare la squadra per queste ultime otto gare di campionato. A meno che, ieri sera, il presidente Pasquale Cassese, in uno dei suoi tanti colloqui avuti in questi ultimi due giorni, non sia riuscito a trovare il profilo giusto. Il dopo Riolfo, infatti, non sembra così facile. In realtà, un sostituto, i biancazzurri, lo avevano anche trovato, Mattia Graffiedi. L’ex attaccante di Cesena e Milan, venerdì pomeriggio si è recato allo stadio Nicoletti per fare la conoscenze della squadra e dirigere il primo allenamento solo che quando è arrivato ha trovato i giocatori schierati e tutti in borghese. Dopo un’ora di attesa, Graffiedi e il suo vice Buscaroli, hanno chiesto lumi e gli è stato risposto che il presidente aveva “congelato” la situazione. A quel punto hanno salutato, sono risaliti in macchina e se ne sono andati. Non prima di aver sottoscritto un regolare contratto che, a quanto pare, è stato depositato. Tanto che ieri, nella stanza dei bottoni di via Forlimpopoli, si è lavorato a testa bassa per cercare di sbrogliare questa matassa. A oggi, infatti, Graffiedi è un tesserato dello United Riccione: «Sono in attesa che qualcuno mi chiami per capire cosa succederà» dice l’ex tecnico del Forlì.

Intanto, nelle ultime ore, gli allenatori raggiunti telefonicamente hanno gentilmente rifiutato. E il problema è sempre lo stesso: la durata del contratto. Chi è stato interpellato ha chiesto, infatti, garanzie per rimanere anche nella prossima stagione. Promessa che al momento Cassese non può fare a causa del famoso bando che il Comune deve ancora emettere per la gestione dello stadio Italo Nicoletti.

Di nomi ne sono stati fatti diversi. Sicuramente è stato contattato Gigi Consonni, esonerato a dicembre dalla Pistoiese. Un altro tentativo è stato fatto con Marco Martini che, però, è legato ancora al Forlì, club con cui aveva iniziato la stagione. Nelle ultime ore sono rimbalzate le ipotesi Andy Selva e Alessandro Mastronicola, ma i due nomi non avrebbero “scaldato” Cassese. La cosa certa è che oggi, a dirigere l’allenamento, in vista del Real Monterotondo, ci sarà un nuovo tecnico.