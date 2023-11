“Ci parli della storia dei campeggi”: lo spassoso video dei giocatori di basket di Forlimpopoli trasformati in commissione d’esame VIDEO

La popolarissima pagina “La giornata tipo” ha pubblicato uno spassoso video dei giocatori dell’Artusiana Forlimpopoli (basket D). Come racconta il vice allenatore: “Da questa stagione, una volta a settimana, i più giovani (ossia gli Under) sono coinvolti in un momento formativo: devono portare una ricerca scritta su foglio protocollo su una tematica scelta dai senior. La tematica di ieri era: “La storia del campeggio, dalla nascita fino allo sviluppo dei campeggi moderni”. In foto potete osservare il giovane di turno mentre viene interrogato dalla commissione presieduta dal capitano. Nel video c’è tutta la commissione al completo. E poi dicono che il basket non insegni nulla ai più giovani... falsità”.