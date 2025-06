Cesena, “mio figlio escluso dal centro estivo perché sono insegnante”. L’assessora replica: “Applicati criteri oggettivi”

Il loro bimbo non è stato accolto nel centro estivo, perché sono insegnanti e in quanto tali considerati non al lavoro in luglio. Lo ha segnalato amareggiata la mamma nei giorni scorsi, spiegando che la domanda presentata è stata tenuta in sospeso, in attesa di ricevere documentazione che attesti impegni genitoriali. “A nulla serve comunicare il proprio piano ferie, perché a loro avviso, anche se partissero nella seconda metà di luglio, l’insegnante è comunque “in vacanza” da quando finisce la scuola - lamenta la donna, che si sente discriminata rispetto agli altri lavoratori - e ritengono impegno lavorativo la convocazione come commissari esterni alla maturità, ma le commissioni verranno pubblicate solo tra qualche giorno”.

Oggi il Comune ha replicato in una nota: “Con riferimento alla pubblica relativamente a una presunta esclusione nei confronti degli insegnanti nella fase di inserimento dei figli nei centri estivi comunali 0–6 anni, l’Amministrazione comunale di Cesena ritiene doveroso fare chiarezza su alcuni punti fondamentali.

“I centri estivi – commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – sono un servizio indispensabile per moltissime famiglie, lo sono in riferimento alla stagione estiva, ovvero con riferimento alle settimane di sospensione dell’attività didattica, ma anche in relazione alla necessità per i genitori di conciliare impegni professionali con la vita familiare. Non a caso, con lo scopo di rispondere a questo bisogno, la città mette a disposizione numerose tipologie di servizi e diverse opzioni di centri estivi, anche tematici. È questa una premessa che riteniamo fondamentale, oltre che necessaria, per rispondere a quanto scritto da una mamma in merito alla non ammissione dei propri figli”.

“In relazione all’accesso ai centri estivi – prosegue l’assessora – la normativa in vigore prevede che sia riservato ai figli di genitori lavoratori, in cui entrambi o l’unico genitore esercitino attività lavorativa nel periodo interessato dal servizio. Questa misura è stata adottata per assicurare priorità a quelle famiglie che, non avendo altre soluzioni di conciliazione, necessitano concretamente del servizio proposto. Tuttavia, come indicato dalla mamma che firma la lettera pubblicata da alcuni organi di informazione e come appurato da me stessa considerato che lavoro come maestra da molti anni, nei periodi di sospensione delle lezioni i docenti possono essere impegnati in attività funzionali all’insegnamento, secondo quanto previsto dal piano annuale delle attività, deliberato dal collegio dei docenti. Tali attività includono: consigli di classe (fino a un massimo di 40 ore annue); scrutini, esami e attività connesse; collegi docenti e attività di programmazione/verifica (fino a 40 ore annue); eventuali attività di aggiornamento e attività aggiuntive su base volontaria”.