Il loro “mostro” è pronto per la Dakar: i forlivesi Schiumarini e Succi carichi per una grande avventura VIDEO

Andrea Schiumarini e Andrea Succi sfideranno ancora la Dakar, dal 5 al 19 gennaio, con il supporto di R Team, Th Trucks e Racing Team le Fonti. La coppia ha già gareggiato nella Dakar andata in scena in Perù nel 2019, mentre Schiumarini ha preso parte ad altre due sfide in Arabia Saudita. I due piloti forlivesi tornano a correre insieme con un Buggy Century C 7 un “mostro” di 7mila centimetri cubi di cilindrata per 1680 chilogrammi di peso. La presentazione di questa grande sfida è avvenuta ieri, nella sede dell’azienda Brn di Forlimpopoli, alla presenza del sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci e un centinaio di amici e appassionati.

«In Perù è stata durissima - racconta Succi - e sarei tornato solo per soffrire ancora».

«È da due anni che voglio provare un Buggy - aggiunge Schiumarini - che credo rappresenti il veicolo per eccellenza del deserto, ci attende una grande sfida».