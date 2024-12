Podismo, fantastica Federica Moroni: ottavo posto nella 100 km ai Mondiali in India

Federica Moroni non finisce di stupire. Dopo il nono posto di 2 anni fa a Berlino, stamattina a Bengaluru, in India, ha colto l’ottavo posto ai Mondiali di 100 km. Ha corso come sempre regolare, ma su medie alte, ed è riuscire a completare i venti giri del percorso, con un caldo umido molto complicato, in 7.45’19”. Lontano dal suo primato italiano di 7.27’50”, ma in questo contesto era presente l’élite universale. È alla quarta 100 km del 2024, dopo le vittorie a Porto Recanati (col record appunto), al Passatore (col Titolo Tricolore) e ad Asolo, dove si è permessa anche di battere tutti gli uomini.