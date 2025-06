Musica, alla finale di Castrocaro anche un 24enne di Santarcangelo

CASTROCARO. C’è anche il 24enne di Santarcangelo Personale (Jacopo Nicolò) tra i finalisti del 67esimo Festival di Castrocaro, voci nuove volti nuovi 2025. La finale è in programma domenica 29 giugno e sarà trasmessa dalla Rai. Nella giuria Beppe Vessicchio, Serena Brancale e Clementino. Questi i finalisti:

Melissa Agliottone, 14 anni - Sant’Elpidio a Mare (Fermo)

Edoardo Brogi, 28 anni – Montespertoli (Firenze)

El Simo (Simone Di Cesare), 15 anni - Crispiano (Taranto)

Federica Fontana, 20 anni - Niscemi (Caltanissetta)

Kashmere (Luigi Maglione), 24 anni - Torricella-Taverne (Svizzera, Canton Ticino)

Alice Paternuosto, 22 anni - Cunardo (Varese)

Cipria (Beatrice Cipriani), 20 anni - Roma

Personal (Jacopo Nicolò), 24 anni - Santarcangelo di Romagna (Rimini)

Dannunzio (Nunzio Barravecchio), 20 anni - Catania

Bush (Andrea Gallo), 23 anni – Roma

Si contenderanno la vittoria sul palco della suggestiva Piazza d’Armi di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

«Sessantasettesimo Festival di Castrocaro e terzo anno del percorso di rinnovamento, avviato nel 2023, per riaffermare il palcoscenico di Voci Nuove come trampolino di lancio per talenti inediti della canzone italiana.– afferma il Sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi – Un ringraziamento particolare ai giovani concorrenti, agli artisti coinvolti e, ovviamente, al Patron Carlo Avarello, impegnati nella realizzazione della finalissima che accenderà Piazza d’Armi con il futuro della musica».

Si conferma anche in questa edizione la media partnership con RADIO KISS KISS.

Il vincitore di questa edizione avrà la possibilità di avere il proprio inedito in rotazione radiofonica per 3 settimane su Radio Kiss Kiss e di firmare un contratto discografico con Isola degli Artisti (distribuzione ADA/Warner) per due singoli e avrà a disposizione 2 borse di studio presso Isola degli Artisti Academy.