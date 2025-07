Il mistero della puzza in Romagna. Cattivi odori avvertiti lungo la costa da Rimini a Ravenna

Il mistero dei cattivi odori lungo tutta la costa romagnola, da Rimini fino a Ravenna. Un giallo su cui si sta cercando di fare luce per individuare le ragioni come conferma Mattia Missiroli, sindaco di Cervia. «In queste ore, da Rimini a Milano Marittima, si sta registrando la presenza di un forte cattivo odore. Al momento non ne conosciamo ancora la causa, ma la situazione è costantemente monitorata. Siamo in contatto e in coordinamento con Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Arpae e forze dell’Ordine, che stanno effettuando controlli per comprenderne le cause. Continueremo a tenervi aggiornati appena avremo informazioni più precise».