Per la Notte Rosa torna la Liscio Street Parade a Rimini dal 22 al 24 giugno , apre l’unica pista da ballo per tre giorni di folklore romagnolo sulla Riviera Adriatica , ecco il ricchissimo programma tra orchestre, scuole di ballo e dj di disco-liscio, Suoneranno le orchestre dei Santa Balera, Moreno Il Biondo & Grande Evento, Roberta Cappelletti e Luca Bergamini.

Domenica 22 giugno dall’aperitivo fino a mezzanotte saliranno sul palco di Piazzale Kennedy l’Orchestra della Generazione Z del Liscio Santa Balera e il big del Liscio Moreno Il Biondo e l’Orchestra Grande Evento. Insieme a loro ci saranno ben 10 scuole di ballo per il piu’ grande raduno di scuole di ballo della Riviera Adriatica per uno spettacolo imperdibile: ci saranno infatti Le Sirene Danzanti, Gruppo Folk Italiano alla Casadei, New Dance Club, Formazione Danze Romagna, Sette Crociari, Gruppo Frustatori Cassani, Le Magiche Fruste di Romagna, Nirea Danze, Club Maurys e Team Dance Borgo. Inoltre coi Santa Balera si esibirà sul palco la coppia di ballerini faentini di Vittoria e EdoardoDaniele.

Sul palco ci saranno tutti insieme domenica 22 giugno insieme alle Orchestre in Piazzale Kennedy a Rimini, dove a conclusione si terrà il dj set di Mirco e Aleandro a tutto liscio, folk emiliano-romagnolo e valzer, polke e mazurke.

Durante la giornata tutte le scuole di ballo realizzeranno un grande omaggio in ballo a Romagna Mia, la madre di tutti i brani di liscio.