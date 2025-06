Dal metal all’elettronica, il Ferrara Summer Festival 2025 entra nel vivo

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Musicale Butterfly con il patrocinio del Comune di Ferrara, si svolgerà in Piazza Ariostea, cuore pulsante del centro storico della città. Il programma 2025 include concerti di artisti di fama nazionale e internazionale, eventi tematici e iniziative culturali pensate per coinvolgere un pubblico più ampio possibile. Gli eventi a ingresso gratuito sono patrocinati da Ferrara Tua. I concerti di Andrea Morricone, Enrico Brignano, Alessandra Amoroso e De André Canta De André sono in collaborazione con il Teatro Comunale di Ferrara.

Dopo aver superato le 100.000 presenze nel 2024 il festival si conferma come uno degli eventi più attesi dell’estate italiana, proponendo un mix di musica, arte e cultura in una delle città più suggestive del Paese: dal 1995, infatti, il centro storico di Ferrara è stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO.

Ferrara Summer Festival torna dal 17 giugno al 12 luglio 2025 per la sua 6° edizione con una programmazione ricca e variegata che trasformerà il centro storico di Ferrara in un palcoscenico a cielo aperto.

I biglietti per SLIPKNOT, JUDAS PRIEST E LYNYRD SKYNYRD sono in vendita esclusivamente su VivaTicket. Tutti gli altri eventi invece sono acquistabili tramite TicketOne. Tutti i link ai canali di vendita sono disponibili su www.ferrarasummerfestival.it/biglietti

Ferrara, con la sua architettura rinascimentale e il suo patrimonio storico, offre lo scenario ideale per un festival che unisce musica, arte e cultura. Oltre ai concerti, il Ferrara Summer Festival propone una serie di iniziative collaterali, tra cui mostre, installazioni e incontri culturali, che coinvolgeranno i cittadini e i visitatori in un’esperienza immersiva e partecipativa.

Il Festival propone una serie di pacchetti esperienziali pensati per offrire un’esperienza completa e indimenticabile, visibili sul sito sotto www.ferrarasummerfestival.it. Per gli appassionati che desiderano vivere l’evento senza pensieri, sono disponibili pacchetti che combinano il soggiorno in hotel, con il biglietto per il concerto, oltre a visite della città, degustazioni e altre iniziative e convenzioni per trasformare il viaggio in una vera e proprio vacanza.

Per facilitare gli spostamenti, sono disponibili pacchetti che includono il trasporto in bus andata e ritorno dalle città italiane principali, tutte le info su come raggiungere il festival sono visibili QUI.

Il Ferrara Summer Festival 2025 si preannuncia come un’edizione straordinaria, capace di offrire al pubblico un’estate ricca di emozioni, musica e cultura. Non perdere l’occasione di vivere Ferrara in una delle sue stagioni più vibranti.

