Tombole, musica e spettacoli: torna il PalaRubicone a Savignano

Ritorna il PalaRubicone in viale della Resistenza di fronte allo stadio comunale. Con una nuova associazione e un format più giovane riparte il tendone con tombole, spettacoli, concerti, per tutto il periodo natalizio: aprirà giovedì 7 dicembre e chiuderà domenica 14 gennaio 2024.

Il PalaRubicone venne creato da un gruppo guidato da Pier Franco Nini Gozi nel 1996-1997 e poi ha lavorato con successo fino al 2018-2019. Dopo 24 anni di onorata attività a novembre 2019 arrivò la decisione di prendere un anno sabbatico. Ma l’anno dopo il Covid e a seguire le difficoltà di ripartire avevano costretto alla chiusura.

Ora un gruppo nuovo, formato da cinque giovani tra 20 e 30 anni di Savignano e San Mauro, guidato dal decano Mattia “Matro” Guidi, ha deciso di far ripartire la felice esperienza. Costituita l’associazione “Rubicone Eventi” da tre giorni è iniziato il montaggio di un maxi tendone di mille metri quadrati. L’area è la stessa di fronte al parcheggio dello stadio comunale di Savignano, in una zona senza abitazioni vicine.

«Sono contento che la felice esperienza di 23 anni di tombole, spettacolo e divertimento non vada dispersa - sottolinea Pier Franco Nini Gozi, già organizzatore di altre iniziative, come quella del mercatino dell’usato con 300 espositori ogni prima domenica del mese in centro a Savignano - Per il PalaRubicone metto a disposizione tutta la mia esperienza, convinto che Guidi e soci ce la possano fare, anche se montato il tendone le cose da fare sono ancora mille».

«Siamo grati a Nini Gozi per l’appoggio - conferma Guidi, già presidente dell’associazione I-Fest che organizza “Piadiniamo” e socio dell’Orto Botanico, l’innovativo chiosco che ha gestito la prima stagione nella struttura nel parco dietro al municipio di Savignano - Ripartire dopo quattro anni di stacco non sarà facile, ma mettendo tanto entusiasmo, contiamo di superare di slancio ogni problema. Manterremo la formula precedente di tanta musica, tombole e divertimento, ma con un format più giovane, anche grazie all’età media di 25 anni dei miei collaboratori. Riporteremo anche il veglione di Capodanno nell’area Rubicone, dove poter ballare aspettando la mezzanotte. Le tombole, la musica e il bar saranno sempre il mix che farà da collante alle altre serate adatte a tutte le età».