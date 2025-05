Savignano piange Paola Messa, addio alla titolare della “Libreria Holt”

La città piange la titolare della libreria Holt. Nei giorni scorsi una malattia di quelle che non lascia scampo s’è portata via la 62enne Paola Messa. Abitava a Verucchio, ma a Savignano era molto conosciuta come titolare della libreria di corso Vendemini che sapeva far sognare tanti lettori. Aveva aperto quattro anni fa, andando a colmare un vuoto dopo che una precedente attività storica aveva chiuso. Con l’apertura della nuova libreria realizzò il sogno della sua vita. Si era laureata in architettura a Torino e aveva svolto altri lavori. Poi era arrivata in Romagna e aveva frequentato anche corsi per librai in quanto «oggi non ci si inventa più - diceva - ma servono professionalità e competenza. Sono stata anche a lavorare da amiche titolari di libreria ad Aosta». Con la malattia che progrediva, ha deciso di cessare la libreria, con una vendita straordinaria, chiudendo i battenti il mese scorso. Ora la scomparsa che lascia nel dolore il marito Riccardo, i figli Carolina e Giacomo, altri parenti ma soprattutto tanti amici e conoscenti. Ieri mattina c’è stato un momento di commiato, svoltosi a Rimini, dove si era spenta.

«L’inaugurazione della libreria Holt è stato un momento importante per Savignano - ricorda Filippo Giovannini, all’epoca sindaco della città - una libreria è un luogo speciale di incontro, scambio, sogno e coraggio, che in questi anni Paola e il marito Riccardo ci hanno donato con garbo, gentilezza e tanta passione. Sono molto rattristato per la scomparsa di Paola».

«Era una persona di cultura e ci metteva la passione nella libreria - ricorda il “fulesta” Sergio Diotti - come Biblioteca Gastronomica del Rubicone avevamo fatto iniziative assieme per due anni. Ci mancherà molto».