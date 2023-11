I 30 anni della Service Fest e il ricordo di Raffaella valgono una generosa donazione all’Hospice di Savignano

Due nuove generose donazioni di arredi per la struttura all’Hospice di Savignano sul Rubicone, sono state consegnate oggi. La Service Fest di Cesena, in occasione del trentesimo anniversario della azienda, ha donato all’Hospice gli arredi per 7 stanze di degenza (armadi, tavolini e poltrone in legno imbottite), gli arredi per la stanza-guardiola infermieri (armadio farmaci con cinque ante a ripiani dotato di barra per scala e tesoretto, piano di lavoro, cassettiera su ruote, 3 sedie su ruote), e per lo studio-accoglienza (armadio a ripiani con sei ante e tesoretto, piano di lavoro sagomato, cassettiera su ruote, mensola, 2 sedie, 2 sedie su ruote). Due privati cittadini inoltre, Gianluca Evangelista, insieme al cognato Stefano Tani, in memoria della sorella Raffaella, hanno donato all’Hospice gli arredi per 4 stanze di degenza (armadi, tavolini e poltrone in legno imbottite).

“Quest’anno - ha aggiunto Giuseppe Raggini, amministratore delegato di Servicefest ricorre il trentesimo anniversario della costituzione della Cooperativa Service fest. Non era un traguardo scontato visto che il Covid ha messo a dura prova anche le aziende come la nostra, che operano nel settore delle feste, sagre, concerti. Nonostante tutto, quest’anno abbiamo pensato di destinare la cifra ad un’importante realtà come quella dell’Hospice di Savignano, considerata la competenza e umanità dell’equipe che lavora in questa struttura, non solo nei confronti dei pazienti, ma soprattutto nei confronti dei familiari. Siamo noi a ringraziare voi e ci rendiamo disponibili con un altro intervento futuro a completare la nostra opera”.

Anche Gianluca Evangelista insieme al cognato Stefano Tani, hanno confermato apprezzamenti per l’elevata qualità dell’assistenza ricevuta in occasione del ricovero della la sorella in memoria della quale è stata fatta la donazione.