Santarcangelo, incidente: terribile frontale sulla via Emilia, camion si ribalta e finisce nel fosso, una donna all’ospedale - VIDEO GALLERY

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 8 a Santarcangelo. Sulla via Emilia all’altezza del cimitero si è verificato un impatto frontale tra una Opel condotta da una donna e un camion carico di pellet. La Opel, provenendo da Santarcangelo in direzione Savignano, per cause in via di accertamento ha invaso la corsia opposta impattando sulla parte anteriore sinistra del camion. L’urto ha provocato lo scoppio del pneumatico lato guida del mezzo pesante, che fuori controllo è finito nel fosso dalla parte opposta ribaltandosi su un fianco. Illeso il camionista, mentre la donna è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polstrada.