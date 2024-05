Turismo, allarme rincari. Federconsumatori: “A settimana, 280 euro in più”

Estate a rischio stangata per i turisti della Riviera. Con aumenti così pesanti da costringere il bagnante ad accorciare la sua vacanza. Ecco quindi la richiesta alla prefettura per accendere i riflettori con una commissione. «Da nostre stime il caro-prezzi peserà, a settimana, sulle famiglie, 280 euro in più dello scorso anno». A lanciare l’allarme è il presidente regionale di Federconsumatori turismo, Graziano Urbinati. Che, prendendo in considerazione uno studio condotto dall’osservatorio provinciale dell’associazione, dipinge una stagione balneare da portafogli vuoto.